Mercedes en Verstappen moeten zich melden bij stewards na sprintkwalificatie China

De stewards moeten aan de bak na de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China. Er zullen namelijk twee onderzoeken gedaan worden, en één van de Mercedes-coureurs is erbij betrokken evenals Max Verstappen.

Opnieuw was Mercedes niet te kloppen in de kwalificatie, en dit keer ging het om het bepalen van de startopstelling voor de verkorte race op het Shanghai International Circuit. George Russell was het snelst van iedereen met een 1:31.520. Kimi Antonelli moest zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot en werd tweede op 0.289 seconde achterstand. Ze waren ruim zes tienden sneller dan Lando Norris, Lewis Hamilton en Oscar Piastri, terwijl Charles Leclerc meer dan een seconde langzamer was dan Russell. Verstappen kwam al helemaal niet in de buurt van de Zilverpijlen. Hij kwam op P8 terecht op 1.734 seconde achterstand. De Red Bull-coureur werd verslagen door Pierre Gasly.

Artikel gaat verder onder video

Vraagteken boven Antonelli en Gasly.

Of Antonelli en Gasly hun P2 en P7 mogen behouden, is echter nog maar de vraag. De FIA heeft namelijk twee verschillende onderzoeken ingelast.

Antonelli hield Norris op halverwege SQ2 in aanloop naar de eerste bocht. Het leek er niet op dat de McLaren-coureur nog een pushronde zou doen, maar toch was het snelheidsverschil tussen de twee vrij groot. De stewards gaan het incident daarom onder de loep nemen.

Verstappen en Gasly kwamen elkaar tegen in bocht 14. De Limburger zou tijd hebben verloren achter de Alpine en ook dit wordt onderzocht. Verstappen zal zich bij de stewards moeten melden om zijn kant van het verhaal uit te leggen samen met een vertegenwoordiger van Red Bull.

Een andere deelnemer ophouden in de kwalificatie levert normaal gesproken een gridstraf van drie posities op, mits de coureur schuldig wordt bevonden. Het is een kwestie van afwachten wat het oordeel gaat zijn van de stewards.

Gerelateerd