Lukt het Formule 1-teams op tijd van Imola naar Monaco te komen?

Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 10:00

De Grand Prix van Emilia-Romagna is definitief geschrapt, maar de logistieke problemen zijn daarmee allerminst opgelost. De halve paddock staat onderwater, dus de vrachtwagens van de Formule1-teams kunnen het circuit niet verlaten. Lukt het ze om op tijd in Monaco te komen?

Alpine-engineer Karel Loos liet aan het Belgische Sporza al weten dat het complete team vast zit in de regio. De Formule 1-paddock staat niet onder water, maar in het deel van de Formule 2 en Formule 3 houd je het alleen droog met kniehoge laarzen. “Onze vrachtwagens kunnen het circuit niet verlaten en onze mensen zitten ook vast”, legt de Belg uit. “We moeten nu afwachten tot we terug naar het circuit kunnen en alles in kunnen pakken voor transport naar Monaco.”

De Grand Prix van Monaco staat al voor volgend weekend op het programma, dus veel tijd voor uitloop is er niet. Marco Codello, verantwoordelijk voor de organisatie rondom de Formule 2, rekent voor hoeveel tijd er minimaal nodig is. “Wij hebben ongeveer twee dagen nodig om voor te bereiden, voor de Formule 1 is dat nog iets meer. Ik hoop dat de situatie snel verbeterd en dat we het circuit donderdag kunnen verlaten, maar er is nog geen exacte planning.”

“Het zou kunnen dat we direct naar Monaco gaan, daar zouden we maandagavond moeten zijn. Ik kan me voorstellen dat het vliegveld van Bologna ook ondergelopen is en vol zit met mensen die naar huis willen. Er gaan niet veel vluchten, dus we kunnen nu alleen maar rustig afwachten. Dit is voor iedereen een noodsituatie.”