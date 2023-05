Brian Van Hinthum

Donderdag 18 mei 2023 07:59

Sergio Pérez kreeg tijdens de Grand Prix van Miami behoorlijk het deksel op zijn neus toen bleek hoe Max Verstappen hem genadeloos versloeg vanaf P9. Frans Verschuur heeft genoeg gezien en heeft een dringend advies voor de Mexicaan: hij moet blij gaan zijn dat hij als tweede coureur bij een team als Red Bull Racing mag rijden.

Verstappen reed zondag tijdens de Grand Prix van Miami zijn teamgenoot behoorlijk om de oren. De Nederlander begon op P9, met de Mexicaan vanaf pole. De Nederlander wist op fantastische wijze zijn harde banden te managen én daarnaast het gat met Pérez tot een minimum te beperken, waardoor hij na zijn bandenwissel slechts op twee seconden achter de Mexicaan de baan op kwam en hij - gewapend met het betere rubber - uiteindelijk zijn teamgenoot eenvoudig kon passeren. Een behoorlijke tik voor de van een titel dromende Pérez.

Strategie

Verschuur denkt dat het een wijze les voor de Mexicaan was en hij zich moet realiseren dat hij goed op zijn plek zit als tweede man bij Red Bull, zo zegt hij tegenover GPFans. "Hij zal even gedacht hebben aan waarom hij niet op hard gestart is. Misschien heeft zijn engineer daar een klein foutje in gemaakt. Daarna stapt hij uit en als hij dan heel eerlijk is denkt hij bij zichzelf: ‘Ik blijf de tweede rijder, maar ben blij dat ik bij Red Bull zit. Bij elk tweede team zat ik veel verder achterin het veld.’"

Blij zijn met zijn plek

Wel heeft Verschuur lovende woorden over voor de Mexicaan. "Dan zeg ik niet dat iedereen die naast Max in die auto zit ook zomaar tweede wordt, want Pérez is best een goede coureur. Ik denk misschien wel dat het zijn beste teammaatje is die hij kan hebben." Toch is de rolverdeling volgens Verschuur inmiddels wel duidelijk. "Maar bij Red Bull is het Max en klaar. Die auto wordt rondom hem gebouwd. Pérez mag blij zijn dat hij er zit, het geld beurt en meeprofiteert", meent de analist. "Hij dacht in Djedda heel even dat hij heel goed was, maar dat is gelijk afgestraft deze race. Hij moet zich realiseren dat hij een heel gelukkig iemand is en daar mag zitten. Accepteert hij het niet, dan ligt hij eruit. Voor hem achttien anderen", besluit Verschuur.