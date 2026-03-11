'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'
Het team van Red Bull Racing F1 Team is volgens PlanetF1 nog altijd aan het onderzoeken of het de geplofte power unit van Isack Hadjar in Australië kan herstellen, zodat deze later in het seizoen alsnog ingezet kan worden.
Net als vorig jaar duurde het optreden van Hadjar in Melbourne niet heel lang. Afgelopen seizoen viel de jongeling uit in de formatieronde; in de 2026-editie voelde hij al snel dat er iets mis was met zijn power unit. Zo klonk de Red Bull Ford-motor bij de start al 'afgrijselijk' en moest de Fransman zijn race al staken na enkele ronden.
Power unit redden zodat het later in het seizoen ingezet kan worden
Het medium meldt dat de motor niet geploft is door een softwarefout of iets dat vastliep, maar dat het simpelweg om een defect exemplaar ging. Het Oostenrijkse team is dit seizoen ook zelf de motorleverancier en zal een poging doen om de power unit nog te redden. Zo mogen coureurs namelijk maar een beperkt aantal onderdelen in de power unit vervangen voordat er een gridstraf op komt. Red Bull kan de krachtbron mogelijk later in het seizoen inzetten als typische 'vrijdagmotor', waarbij bijvoorbeeld alleen nog de eerste twee vrije trainingen ermee wordt gereden.
Softwarefout Verstappen
Aan de kant van Max Verstappen waren er geen problemen met de power unit, los van het momentje tijdens de kwalificatie. In Q1 zette de Nederlander aan om een snel rondje te rijden, maar brak de achterkant van de RB22 uit bij het ingaan van bocht één. Vanaf dat moment was de viervoudig kampioen simpelweg passagier in zijn wagen en een start vanaf P20 was vervolgens het gevolg. Pierre Waché onthulde achteraf dat het ging om een softwarefout en dat dit inmiddels is opgelost.
