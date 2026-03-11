close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Persconferentieschema GP China: Verstappen en Alonso melden zich in Shanghai

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Persconferentieschema GP China: Verstappen en Alonso melden zich in Shanghai

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Na de seizoensopener in Australië maakt de Formule 1 zich dit weekend op voor de Grand Prix van China. Daar horen ook de gebruikelijke mediasessies bij, waarbij aankomende donderdag twee wereldkampioenen op de bank zullen plaatsnemen.

Na de openingsrace in Melbourne is er veel kritiek gekomen op de rijstijl waar vooraf al voor gewaarschuwd werd. Charles Leclerc en George Russell knokten in de openingsfases met elkaar, maar dat had toch voornamelijk te maken met wie de batterij het beste kon benutten. Na afloop was er dan ook veel kritiek vanuit de coureurs op de nieuwe rijstijl.

Persconferentieschema Grand Prix van China

De persconferentie start donderdagochtend om 05:30 uur Nederlandse tijd. In de eerste sessie zullen Pierre Gasly, Fernando Alonso en Esteban Ocon plaatsnemen. Een half uurtje later is het tijd voor de tweede groep coureurs: Gabriel Bortoleto, Max Verstappen en Alexander Albon.

Vrijdag 13 maart komen er ook drie teambazen aan het woord. Namens Alpine F1 Team zal Steve Nielsen zich melden. Jonathan Wheatley zal dat doen namens Audi, en Laurent Mekies, Red Bull Racing-teambaas, zal ook zijn praatje voor de pers doen.

Donderdag 12 maart05:30 uur (Nederlandse tijd)
Pierre GaslyAlpine
Fernando AlonsoAston Martin
Esteban OconHaas

Donderdag 12 maart06:00 uur
Gabriel BortoletoAudi
Max VerstappenRed Bull Racing
Alexander AlbonWilliams

Vrijdag 13 maart06:30 uur
Steve NielsenAlpine
Jonathan WheatleyAudi
Laurent MekiesRed Bull Racing

