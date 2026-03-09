close global

Max Verstappen, generic, Australian GP, 2026

Verstappen reageert sarcastisch op winnen van Driver of the Day in Melbourne

Max Verstappen, generic, Australian GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen reageert sarcastisch op winnen van Driver of the Day in Melbourne

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Max Verstappen was de P6 in Melbourne nu niet waar hij voor naar Australië was gekomen. De Nederlander kon zich echter vanaf P20 een weg naar voren banen, wat op zich dan wel weer positief is. De fans deelden de Driver of the Day-award aan de Nederlander uit en toen hij daarmee geconfronteerd werd, kon hij niet anders dan sarcastisch reageren.

Red Bull debuteerde afgelopen weekend met hun eigen power unit, die gebouwd is in samenwerking met Ford. Daarvan ging er tijdens de race één kapot, namelijk die van Isack Hadjar. Die hoorde tijdens de start al een ‘afgrijselijk’ geluid en zag na elf rondjes zijn power unit de geest geven. Die van Verstappen, Arvid Lindblad en Liam Lawson bleven wel heel, en dit past in de lijn van Laurent Mekies, die eerder al stelde dat de verwachtingen wat getemperd moesten worden.

Speelruimte in chassis

Dat er nog aan de power unit moest worden gewerkt, bleek ook op zaterdag. Tijdens de kwalificatie, toen Verstappen begon aan zijn eerste getimede ronde, was er een softwarefout waardoor de Nederlander de achterkant van de RB22 zag blokkeren en passagier werd van zijn eigen wagen. Na een controle in het medical center kon hij echter weer richting het team. De inhaalrace heeft nog de nodige punten opgeleverd, maar Verstappen benadrukte dat de power unit niet het enige probleem betreft. Pierre Waché gaf afgelopen weekend ook al aan dat er meer speelruimte zit in het chassis.

Driver of the Day

Desalniettemin was Verstappen volgens de fans de Driver of the Day en toen hij daarmee geconfronteerd werd, kon hij zijn sarcasme niet achterwege laten en toonde hij zijn vuist: "Yessss!" Bekijk hier de beelden.

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Verstappen

19:41
Podcast
Nieuwe F1-wagens zorgen voor verdeeldheid: 'Hou op met die negativiteit!' l GPFans Raceteam
19:07
Doornbos over Aston Martin: 'Afgelaste races zouden hen goed uitkomen'
18:33
Live
Red Bull toont GT3-Mercedes van Verstappen voor Nordschleife | F1 Shorts
17:24
'F1 last races in Bahrein en Saoedi-Arabië af: F2 en F3 moeten alternatieven vinden'
16:56
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
