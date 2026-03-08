close global

Charles Leclerc, Ferrari, Montreal, 2025

Leclerc over 'gemiste pitstop' in Australië: "Geen spijt van"

Charles Leclerc, Ferrari, Montreal, 2025 — Foto: © IMAGO

Leclerc over 'gemiste pitstop' in Australië: "Geen spijt van"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Charles Leclerc kende een sterke start tijdens de Grand Prix van Australië, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats op het podium. Hoewel er na de race vragen ontstonden over de strategische keuzes van Ferrari, laat de Monegask weten dat hij volledig achter de beslissingen van zijn team staat.

De race in Melbourne begon uitstekend voor de Scuderia. Leclerc vertrok vanaf de vierde positie en wist met een bliksemstart direct de leiding in de wedstrijd over te nemen. Terwijl de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli tijdens de eerste virtual safety car in ronde elf kozen voor een vroege pitstop, bleef Leclerc buiten op zijn zachte banden. Dit bleek een cruciaal moment in de wedstrijd, aangezien de Mercedes-rijders hiermee een strategisch voordeel behaalden en uiteindelijk beslag legden op de eerste en tweede plaats.

Bewuste gok

Leclerc legt uit dat het team bewust besloot om de eerste neutralisatie aan zich voorbij te laten gaan. "Ik heb er geen spijt van. Het was een gewilde keuze, een gewilde en bewuste keuze", zo vertelt hij over de tactiek om langer door te rijden. De Monegask baseert die beslissing op de gebeurtenissen eerder in het weekend. "Als we kijken naar de trainingen tot nu toe, dan is er in elke sessie wel een auto stilgevallen. We wisten dat de kans erg groot was dat dit niet de enige virtual safety car van de race zou zijn, dus we dachten dat het beter voor ons was om te wachten op een volgende."

Gesloten pitstraat

Die volgende neutralisatie liet niet lang op zich wachten en volgde in ronde zestien, nadat Valtteri Bottas stilviel. Op dat moment sloeg het noodlot voor Ferrari echter toe, omdat de wedstrijdleiding besloot de ingang van de pitstraat te sluiten. "Dat is natuurlijk altijd een gok. We wisten niet dat dit zou gebeuren. De realiteit is dat we daarna nog andere VSC-situaties hebben gehad, waarvan er één bijzonder goed getimed was. Helaas was de ingang van de pitstraat voor ons gesloten en konden we er geen gebruik van maken", aldus de Ferrari-coureur. Hij benadrukt dat geluk simpelweg niet aan hun zijde was tijdens de openingsrace in Melbourne. "We hadden wat dat betreft een beetje pech, maar het was opnieuw een bewuste keuze en ik heb er niet echt spijt van", zo klinkt het ten slotte uit de mond van de Monegask.

Vind jij dat Ferrari de juiste keuze heeft gemaakt door te gokken op een latere safety car?

24 stemmen

Ferrari Charles Leclerc

17:37
Live
Russell viert eerste overwinning van het seizoen op Instagram: "Yes!!" | F1 Shorts
16:22
Nieuwe Ziggo Sport-presentatrice maakt tongen los: "Waarom is dit een goede kandidaat?"
15:38
Hamilton reageert op kritiek nieuwe F1-auto's: "Zij zitten verder naar achteren"
15:00
Verstappen over onvrede over regels: "We willen dat het Formule 1 is"
14:22
Vasseur verdedigt strategie in Australië: "Snelheid Mercedes was het probleem"
