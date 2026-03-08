Newey onthult strategie Aston Martin in Australië: 'Vandaag was vooral om te leren'
Dat het team van Aston Martin niet kon racen in Australië, was van tevoren al wel duidelijk. Lance Stroll kwam over de streep met een achterstand van 15 rondjes op overwinnaar George Russell en Fernando Alonso heeft een hatelijke DNF achter zijn naam staan.
Het team van Adrian Newey kampt met veel problemen in de Honda-power unit. Die is momenteel niet betrouwbaar, maar levert ook niet de benodigde paardenkracht voor de race. Alonso wist zich tijdens de kwalificatie weliswaar als zeventiende te kwalificeren, maar moest tijdens de Grand Prix rekening houden met beperkingen in de power unit.
Alonso niet ontevreden, maar kon ook niet racen
Alonso meldt tegenover PlanetF1 dat de openingsfase eigenlijk best leuk was: "Absoluut, ik denk dat de start en de eerste twee ronden het leukste deel van de race waren. Ik bedoel, P10 voor twee ronden was onverwacht, maar ik denk dat de start niet ons probleem was. Terwijl iedereen worstelde met de boost of wat dan ook, hadden wij een probleemloze eerste ronde. Uiteraard stond ik helemaal verkeerd op P10, dus viel ik terug naar P17 en toen hadden we een klein probleem met de data waardoor we de auto moesten stoppen."
Newey geeft verklaring
Newey legt uit dat het weekend in Melbourne vooral gebruikt is om veel over de auto te leren. "Vandaag was vooral een kans om meer te leren over de AMR26. Beide auto’s gingen van start en toen duidelijk werd dat we niet voor punten konden strijden, kozen we ervoor om naar binnen te komen en de auto’s te controleren", zo legt de teambaas uit. Hoewel het ditmaal nul punten oplevert, stelt Newey dat het team met de data uit Melbourne weer verder kan: "Het team vroeg Fernando vervolgens om de auto uit de race te halen om onderdelen te sparen. De data en lessen van dit weekend zullen ons helpen richting het volgende evenement."
