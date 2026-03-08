close global

Toto Wolff, Mercedes, Bahrain, 2026

Wolff let niet op en knalt met step tegen poort in de paddock

Toto Wolff, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Wolff let niet op en knalt met step tegen poort in de paddock

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Mercedes-teambaas Toto Wolff is de gevierde man in Melbourne. Zo heeft Mercedes de favorietenrol waargemaakt met een een-tweetje tijdens de Grand Prix van Australië. Toch kon het weekend nog anders lopen voor Wolff, die op zijn step tegen een poortje botste, maar het gelukkig nog kon weglachen.

George Russell liet op zaterdag al zien dat hij de man was om te verslaan door de poleposition te pakken. Teamgenoot Kimi Antonelli wist de tweede tijd neer te zetten en het team kwam uiteindelijk ook vanochtend in die volgorde over de streep. Toch lieten de Ferrari’s zien dat zij de beste starts hebben. Charles Leclerc schoot er als een raket vandoor in Melbourne, maar na een aantal ronden kon de Engelsman de koppositie weer terugveroveren.

Mercedes is terug

De Oostenrijker moest sinds 2022 toekijken hoe vooral Red Bull Racing en Ferrari de beste auto’s hadden en vanaf 2024 voegde McLaren zich daarbij. Voor het grondeffecttijdperk was het echter Mercedes dat vooral met de prijzen naar huis ging. Anno 2026 ligt de focus van het reglement weer meer op de power units en het is dan ook niet verwonderlijk dat uitgerekend Mercedes weer om de bovenste plekken vecht.

Gevaarlijk momentje voor Wolff

Voor Wolff dus een opsteker, al had hij bijna de feestvreugde gemist. Zo blijkt uit een filmpje dat op social media circuleert. De teambaas van Mercedes is veelvuldig op zijn step te vinden; het is nu eenmaal zijn vervoersmiddel in de paddock. Toch ging dat bijna mis toen Wolff zich naar de uitgang begaf. De controletent had een hoogte die de teambaas niet goed had ingeschat en hoewel hij zijn hoofd stootte, is er verder niet zoveel aan de hand, zo onderstreept de glimlach van de Oostenrijker.

