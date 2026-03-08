close global

Alonso trekt pijnlijke conclusie: 'De Honda-motor is niet gemaakt om races mee uit te rijden'

Alonso trekt pijnlijke conclusie: 'De Honda-motor is niet gemaakt om races mee uit te rijden'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Fernando Alonso was de Grand Prix van Australië in wezen een verlenging van de testdagen. De tweevoudig kampioen onthult dat er diverse problemen waren met de AMR26 en stelt tegenover de Spaanse media dat de krachtbron van Honda eigenlijk niet is gebouwd om mee te racen.

Alonso vertrok zondagochtend vanaf P17 en reed na de openingsronde ineens in de punten. Toch deden zich daar ook direct weer problemen voor en in ronde vijftien werd de auto naar binnengehaald met een probleem. Aston Martin liet weten dat het team diverse aanpassingen aan de wagen had uitgevoerd en de Spanjaard weer de baan had opgestuurd. Na die testronden werd Alonso opnieuw naar binnengehaald, om uiteindelijk onderdelen te sparen voor het komend weekend in China.

Openingsfase was leuk voor Alonso

Alonso meldt tegenover PlanetF1 dat de openingsfase eigenlijk best leuk was: "Absoluut, ik denk dat de start en de eerste twee ronden het leukste deel van de race waren. Ik bedoel, P10 voor twee ronden was onverwacht, maar ik denk dat de start niet ons probleem was. Terwijl iedereen worstelde met de boost of wat dan ook, hadden wij een probleemloze eerste ronde. Uiteraard stond ik helemaal verkeerd op P10, dus viel ik terug naar P17 en toen hadden we een klein probleem met de data waardoor we de auto moesten stoppen."

Grand Prix-weekend verlenging van testdagen

Uiteindelijk werd hij dus weer de baan opgestuurd, maar fijn was het niet: "We dachten dat we het probleem hadden opgelost, maar toen we weer op pad gingen, deed zich volgens mij een ander probleem voor, waardoor we de auto voor de tweede keer moesten stoppen. Het is niet prettig om met zoveel trillingen te rijden. Ik denk dat Honda ervan overtuigd is dat de trillingen op de accu sinds Bahrein aanzienlijk zijn verminderd door enkele aanpassingen, maar dat is nog niet gebeurd met het chassis, omdat ze de accu op een andere manier moeten isoleren. Ik denk dat het nog wat langer zal duren, maar we doen ons best en proberen zoveel mogelijk ronden te rijden om het team te helpen."

Honda-krachtbron

Bij het Spaanse DAZN gooit de Spanjaard er nog een schepje bovenop: "In ronde 15 zagen ze [Honda red.] een afwijkend gegeven in de telemetrie dat werd opgelost. Daarna hadden we weer een anomalie en moesten we uitvallen. De Honda-motor is niet gemaakt om races mee uit te rijden."

