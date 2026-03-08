Hadjar zucht na DNF door ploffende Red Bull Ford-motor: 'Kon beter thuisblijven'
Hadjar zucht na DNF door ploffende Red Bull Ford-motor: 'Kon beter thuisblijven'
Voor Isack Hadjar is het debuut bij Red Bull Racing er eentje met twee gezichten. Zo kon de jongeling tijdens de kwalificatie nog de derde tijd rijden, maar viel hij tijdens de Grand Prix van Australië na elf rondjes uit.
De Fransman moest de kleuren van Red Bull verdedigen aan de voorkant van het veld, daar waar Max Verstappen vanaf P20 vooral plekken goed moest maken. Hadjar kwam kortstondig aan de leiding, nadat de startlichten uitgingen, maar voelde al direct dat hij niet lang kon racen, zo onthult hij bij Viaplay. Het voorgevoel van de Fransman was correct, want niet veel later mocht hij zijn rokende RB22 in het gras parkeren.
Hadjar: 'Kon net zo goed thuisblijven'
"Ik had al problemen tijdens de formatieronde. Tijdens de start had ik helemaal geen accu. Dus dat was goed," zo legt Hadjar sarcastisch uit. "Toen pakte ik de koppositie voor een halve seconde en toen had ik ineens geen vermogen meer. De batterij was compleet leeg in de eerste paar ronden en ik had dus geen extra vermogen voor een gedeelte, toen ging het ineens weer opladen," zo wijst hij naar de problemen in de power unit. Daarnaast was het geluid van de krachtbron ook niet best: "De motor klonk afgrijselijk. Het voelde als een motor die op het punt stond te exploderen. Dat heb ik het team gezegd en het gebeurde ook nog eens." Uiteindelijk neemt Hadjar nul punten mee naar huis en hij wijst dan ook naar een verspilde dag: "Na bocht één wist ik al dat de race erop zat. Ik had net zo goed thuis kunnen blijven."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
- Gisteren 12:14
- 8
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
- Gisteren 08:35
- 16
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
Net binnen
Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris
- 30 minuten geleden
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen publieksfavoriet in Australië na inhaalrace
- 17 minuten geleden
FIA en F1 missen "zeer gevaarlijk" moment: 'Verbaast me niet dat het niet werd uitgezonden'
- 44 minuten geleden
- 1
Hadjar zucht na DNF door ploffende Red Bull Ford-motor: 'Kon beter thuisblijven'
- 58 minuten geleden
Norris houdt Verstappen achter zich in Australië: 'Maar dat hij ons vanaf P20 bijna versloeg...'
- 1 uur geleden
- 3
Social media reageert wisselend op eerste Grand Prix, maar over één ding zijn ze het eens
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari