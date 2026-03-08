Voor Isack Hadjar is het debuut bij Red Bull Racing er eentje met twee gezichten. Zo kon de jongeling tijdens de kwalificatie nog de derde tijd rijden, maar viel hij tijdens de Grand Prix van Australië na elf rondjes uit.

De Fransman moest de kleuren van Red Bull verdedigen aan de voorkant van het veld, daar waar Max Verstappen vanaf P20 vooral plekken goed moest maken. Hadjar kwam kortstondig aan de leiding, nadat de startlichten uitgingen, maar voelde al direct dat hij niet lang kon racen, zo onthult hij bij Viaplay. Het voorgevoel van de Fransman was correct, want niet veel later mocht hij zijn rokende RB22 in het gras parkeren.

Hadjar: 'Kon net zo goed thuisblijven'

"Ik had al problemen tijdens de formatieronde. Tijdens de start had ik helemaal geen accu. Dus dat was goed," zo legt Hadjar sarcastisch uit. "Toen pakte ik de koppositie voor een halve seconde en toen had ik ineens geen vermogen meer. De batterij was compleet leeg in de eerste paar ronden en ik had dus geen extra vermogen voor een gedeelte, toen ging het ineens weer opladen," zo wijst hij naar de problemen in de power unit. Daarnaast was het geluid van de krachtbron ook niet best: "De motor klonk afgrijselijk. Het voelde als een motor die op het punt stond te exploderen. Dat heb ik het team gezegd en het gebeurde ook nog eens." Uiteindelijk neemt Hadjar nul punten mee naar huis en hij wijst dan ook naar een verspilde dag: "Na bocht één wist ik al dat de race erop zat. Ik had net zo goed thuis kunnen blijven."

LAP 11/58



🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡



Isack Hadjar pulls over to the side of the track at Turn 9, and is out of the race! 😢#F1 #AusGP pic.twitter.com/7NEIt7fH0K — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

