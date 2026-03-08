Lando Norris kwam als vijfde aan de finish in de F1 Grand Prix van Australië. De Mercedessen en Ferrari's hadden een enorme voorsprong, en de McLaren-coureur was vooral bezig met Max Verstappen in zijn spiegels. Hij vindt het opvallend hoe zijn kampioenschapsrivaal van vorig jaar van P20 naar P6 heeft kunnen rijden.

Norris startte vanaf de zesde plek op de grid. Terwijl voor hem Charles Leclerc en George Russell aan het stuivertje wisselen waren, was de Brit in gevecht met Isack Hadjar, Arvid Lindblad en Kimi Antonelli. Hadjar zou uitvallen met een opgeblazen motor, Lindblad zou wat terugvallen en Antonelli herstelde zich na een slechte start om uiteindelijk als tweede te finishen. Norris moest vervolgens P5 zien binnen te slepen in Melbourne en dat lukte door Verstappen nog net achter zich te houden.

McLaren niet snel genoeg

"Het gat naar degenen achter ons is nogal groot. En het gat naar degenen voor ons is ook nogal groot", lachte Norris bij Viaplay na afloop van de seizoensopener. "Ik denk dat Max veel sneller was dan wij vandaag, maar het lukte me om ten opzichte van hem te verdedigen en hem voor te blijven. Ik denk niet dat we de auto hadden geoptimaliseerd voor de openingsfase. Ik worstelde op het begin veel met bandenslijtage, maar richting het einde van de race was ik er veel meer tevreden over. We hebben wat dingen verbeterd, maar het feit dat [Verstappen] vanaf de laatste plek [P20] kwam en ons bijna versloeg, laat zien dat we niet snel genoeg zijn en we nog een boel werk aan de winkel hebben."

Onmogelijk om te weten wat de ander doet

Gevraagd naar of het gevecht bepaald werd door energiemanagement, antwoordde de regerend wereldkampioen: "Ik weet het niet, het is onmogelijk om te weten wat hij wel doet en wat hij niet doet, waar hij het lastig heeft... Het beste wat je kunt doen, is je op jezelf focussen en dat is wat wij gedaan hebben. Dat werkte voor vandaag. Halverwege de race zat hij al vlak achter me en ik dacht dat hij me zou inhalen, dus het verbaast me dat we alsnog voor hem zijn gefinisht. Maar dat betekent dat wij het beter hebben gedaan."

