Charles Leclerc heeft een podium te pakken in de F1 Grand Prix van Australië. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli. De Ferrari-coureur blikt tevreden terug op de seizoensopener.

Leclerc ving de wedstrijd in Melbourne aan als vierde, maar dankzij de kleinere turbo was deze beter 'opgespoeld', en dus kwam hij heel goed weg van zijn plek. Hij pakte de leiding in de eerste bocht en vocht vervolgens met Russell om de leiding. Uiteindelijk waren de Zilverpijlen te snel op de baan én Russell en Antonelli hadden een betere pitstopstrategie rondom de virtual safety cars. P3 dus voor Leclerc.

Snelheidsverschillen zijn enorm

"Het was een heel lastige race", vertelde Leclerc. "Ik denk dat niemand wist wat we moesten verwachten bij de start met het energiemanagement. Het was een uitdaging met de gevechten, met waar je moest verdedigen en met het feit dat het vermogen plotseling zou verdwijnen. Er zijn enorme snelheidsverschillen. Ik was blij toen ik eenmaal als de nummer één uit het gevecht kwam, maar helaas was dat niet het resultaat voor de rest van de race. Maar het begin was leuk. P3 was het beste wat we hadden kunnen bereiken vandaag."

Verantwoordelijke voor startlichten was brutaal

De Monegask was verbaasd dat de lichten bij de start snel uitgingen, zelfs met de langere startprocedure die door de FIA in werking was gesteld. "De persoon die verantwoordelijk was voor de lichten, is nogal brutaal geweest. Om de lichten zo snel uit te doen voor de eerste start met deze auto's... Dat was voor iedereen een verrassing, zeker als je op de limiet zit met de power unit. Voor ons was dat een voordeel, maar dat hoort bij het spelletje."

