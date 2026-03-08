Leclerc zakte naar P3 na geweldige start in Australië: 'Brutaal wat de FIA met de startlichten deed'
Leclerc zakte naar P3 na geweldige start in Australië: 'Brutaal wat de FIA met de startlichten deed'
Charles Leclerc heeft een podium te pakken in de F1 Grand Prix van Australië. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli. De Ferrari-coureur blikt tevreden terug op de seizoensopener.
Leclerc ving de wedstrijd in Melbourne aan als vierde, maar dankzij de kleinere turbo was deze beter 'opgespoeld', en dus kwam hij heel goed weg van zijn plek. Hij pakte de leiding in de eerste bocht en vocht vervolgens met Russell om de leiding. Uiteindelijk waren de Zilverpijlen te snel op de baan én Russell en Antonelli hadden een betere pitstopstrategie rondom de virtual safety cars. P3 dus voor Leclerc.
Snelheidsverschillen zijn enorm
"Het was een heel lastige race", vertelde Leclerc. "Ik denk dat niemand wist wat we moesten verwachten bij de start met het energiemanagement. Het was een uitdaging met de gevechten, met waar je moest verdedigen en met het feit dat het vermogen plotseling zou verdwijnen. Er zijn enorme snelheidsverschillen. Ik was blij toen ik eenmaal als de nummer één uit het gevecht kwam, maar helaas was dat niet het resultaat voor de rest van de race. Maar het begin was leuk. P3 was het beste wat we hadden kunnen bereiken vandaag."
Verantwoordelijke voor startlichten was brutaal
De Monegask was verbaasd dat de lichten bij de start snel uitgingen, zelfs met de langere startprocedure die door de FIA in werking was gesteld. "De persoon die verantwoordelijk was voor de lichten, is nogal brutaal geweest. Om de lichten zo snel uit te doen voor de eerste start met deze auto's... Dat was voor iedereen een verrassing, zeker als je op de limiet zit met de power unit. Voor ons was dat een voordeel, maar dat hoort bij het spelletje."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws
- Gisteren 10:34
- 10
Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'
- Gisteren 09:29
- 15
Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"
- Gisteren 08:09
- 6
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
Net binnen
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
- 39 minuten geleden
- 5
Leclerc zakte naar P3 na geweldige start in Australië: 'Brutaal wat de FIA met de startlichten deed'
- 17 minuten geleden
Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'
- 23 minuten geleden
Antonelli te spreken over nieuwe regels na P2 in Melbourne: "Inhalen is zó krachtig"
- 24 minuten geleden
Debuutdrama voor Hadjar: Red Bull Ford-motor begeeft het in Melbourne
- 1 uur geleden
FIA deelt stop-and-go-penalty uit aan Colapinto in Australië
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari