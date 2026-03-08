close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Charles Leclerc, Ferrari, Bahrain, 2026

Leclerc zakte naar P3 na geweldige start in Australië: 'Brutaal wat de FIA met de startlichten deed'

Charles Leclerc, Ferrari, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Leclerc zakte naar P3 na geweldige start in Australië: 'Brutaal wat de FIA met de startlichten deed'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Charles Leclerc heeft een podium te pakken in de F1 Grand Prix van Australië. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Mercedessen van George Russell en Kimi Antonelli. De Ferrari-coureur blikt tevreden terug op de seizoensopener.

Leclerc ving de wedstrijd in Melbourne aan als vierde, maar dankzij de kleinere turbo was deze beter 'opgespoeld', en dus kwam hij heel goed weg van zijn plek. Hij pakte de leiding in de eerste bocht en vocht vervolgens met Russell om de leiding. Uiteindelijk waren de Zilverpijlen te snel op de baan én Russell en Antonelli hadden een betere pitstopstrategie rondom de virtual safety cars. P3 dus voor Leclerc.

Snelheidsverschillen zijn enorm

"Het was een heel lastige race", vertelde Leclerc. "Ik denk dat niemand wist wat we moesten verwachten bij de start met het energiemanagement. Het was een uitdaging met de gevechten, met waar je moest verdedigen en met het feit dat het vermogen plotseling zou verdwijnen. Er zijn enorme snelheidsverschillen. Ik was blij toen ik eenmaal als de nummer één uit het gevecht kwam, maar helaas was dat niet het resultaat voor de rest van de race. Maar het begin was leuk. P3 was het beste wat we hadden kunnen bereiken vandaag."

Related image
Related image

Verantwoordelijke voor startlichten was brutaal

De Monegask was verbaasd dat de lichten bij de start snel uitgingen, zelfs met de langere startprocedure die door de FIA in werking was gesteld. "De persoon die verantwoordelijk was voor de lichten, is nogal brutaal geweest. Om de lichten zo snel uit te doen voor de eerste start met deze auto's... Dat was voor iedereen een verrassing, zeker als je op de limiet zit met de power unit. Voor ons was dat een voordeel, maar dat hoort bij het spelletje."

Gerelateerd

Ferrari Charles Leclerc Grand Prix van Australië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Leclerc schrikt zich een hoedje door Mercedes: 'Dacht dat de data fout was'

Leclerc schrikt zich een hoedje door Mercedes: 'Dacht dat de data fout was'

  • Gisteren 15:45
  • 9
Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws

Red Bull onthult oorzaak van crash Verstappen in kwalificatie en deelt goed nieuws

  • Gisteren 10:34
  • 10
Mercedes krijgt boete van FIA na kwalificatie voor Grand Prix van Australië

Mercedes krijgt boete van FIA na kwalificatie voor Grand Prix van Australië

  • Gisteren 09:43
  • 6
Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

  • Gisteren 09:29
  • 15
Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"

Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"

  • Gisteren 08:09
  • 6
LIVE (gesloten) | GP Australië: Russell leidt Mercedes één-twee, Verstappen jaagt op Norris voor P5 Live

LIVE (gesloten) | GP Australië: Russell leidt Mercedes één-twee, Verstappen jaagt op Norris voor P5

  • 2 uur geleden

Net binnen

06:43
Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'
06:42
Antonelli te spreken over nieuwe regels na P2 in Melbourne: "Inhalen is zó krachtig"
06:26
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
05:32
Debuutdrama voor Hadjar: Red Bull Ford-motor begeeft het in Melbourne
05:22
FIA deelt stop-and-go-penalty uit aan Colapinto in Australië
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

39 minuten geleden 4
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden" Grote ontevredenheid

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Gisteren 11:10 14
Ontdek het op Google Play
x