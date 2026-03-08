close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Isack Hadjar, George Russell, Kimi Antonelli, Australian GP, 2026, generic

Dit is de definitieve startopstelling van de Grand Prix van Australië

Isack Hadjar, George Russell, Kimi Antonelli, Australian GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO

Dit is de definitieve startopstelling van de Grand Prix van Australië

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De Grand Prix van Australie gaat over een uur van start en het team van Mercedes heeft laten zien dat het momenteel de beste papieren in handen heeft. Voor Max Verstappen wordt het een inhaalrace, want de Nederlander zal vanuit de achterhoede moeten starten na zijn schuiver in Q1.

Waar Mercedes tijdens de testdagen nog vreesde voor Red Bull Racing, blijkt tijdens de kwalificatie dat de Zilverpijlen het snelste pakket hebben. George Russell was met een 1:18.518 namelijk de snelste en zal de Grand Prix van Australië vanaf poleposition starten. Naast hem staat teamgenoot Kimi Antonelli, die bijna drie tienden tekortkwam. Isack Hadjar is voorlopig de beste Red Bull Racing-coureur en start zondag vanaf P3, naast Charles Leclerc. Oscar Piastri kon voor het thuispubliek niet meer dan de vijfde tijd rijden, en wereldkampioen Lando Norris start vanaf P6. Lewis Hamilton zag er het hele weekend snel uit, maar moet genoegen nemen met P7. Liam Lawson heeft de achtste tijd gereden en debutant Arvid Lindblad vertrekt vanaf de negende positie. Gabriel Bortoleto maakt de top tien compleet en laat zien dat Audi over de snelheid beschikt.

Dit is de definitieve startopstelling van de Grand Prix van Australië

Nico Hülkenberg begint de Grand Prix van Australië vanaf de elfde stek, voor Oliver Bearman, die zijn teamgenoot afgetroefd heeft. Esteban Ocon start vanaf P13, Pierre Gasly vanaf P14 en Alexander Albon is op P15 de snelste Williams. Franco Colapinto kwam uiteindelijk niet verder dan de zestiende tijd en op P17 vinden we Fernando Alonso terug.

Sergio Pérez begint de race vanaf P18, voor Valtteri Bottas. Verstappen vinden we vervolgens terug op P20, naast oud-teamgenoot Carlos Sainz, die vanaf P21 zal vertrekken. Lance Stroll heeft daarnaast geen derde vrije training of kwalificatie gereden, maar heeft net als Sainz en Verstappen goedkeuring van de FIA gekregen om aan de race te mogen deelnemen.

Gerelateerd

Max Verstappen George Russell Isack Hadjar Andrea Kimi Antonelli Grand Prix van Australië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole geknokt"

Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole geknokt"

  • Gisteren 10:21
  • 9
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

  • Gisteren 12:14
  • 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

  • Gisteren 11:10
  • 14
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

  • Gisteren 08:35
  • 16
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

  • Gisteren 07:55
  • 10
Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

  • Gisteren 06:14
  • 11

Net binnen

04:54
Live
LIVE | GP Australië: Russell start vanaf pole, Piastri en Hülkenberg niet op de grid
04:29
Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid
7-3
Recap
Russell pakt pole Australië, Verstappen crasht en laat frustraties volledig de vrije loop | GPFans Recap
7-3
Hoe laat begint de Grand Prix van Australië?
7-3
Sky Sports-verslaggevers kibbelen om Kardashian: "Stop met vissen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden" Grote ontevredenheid

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Gisteren 11:10 14
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg" Verstappen is niet happy

Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

Gisteren 09:22 28
Ontdek het op Google Play
x