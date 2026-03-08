De Grand Prix van Australie gaat over een uur van start en het team van Mercedes heeft laten zien dat het momenteel de beste papieren in handen heeft. Voor Max Verstappen wordt het een inhaalrace, want de Nederlander zal vanuit de achterhoede moeten starten na zijn schuiver in Q1.

Waar Mercedes tijdens de testdagen nog vreesde voor Red Bull Racing, blijkt tijdens de kwalificatie dat de Zilverpijlen het snelste pakket hebben. George Russell was met een 1:18.518 namelijk de snelste en zal de Grand Prix van Australië vanaf poleposition starten. Naast hem staat teamgenoot Kimi Antonelli, die bijna drie tienden tekortkwam. Isack Hadjar is voorlopig de beste Red Bull Racing-coureur en start zondag vanaf P3, naast Charles Leclerc. Oscar Piastri kon voor het thuispubliek niet meer dan de vijfde tijd rijden, en wereldkampioen Lando Norris start vanaf P6. Lewis Hamilton zag er het hele weekend snel uit, maar moet genoegen nemen met P7. Liam Lawson heeft de achtste tijd gereden en debutant Arvid Lindblad vertrekt vanaf de negende positie. Gabriel Bortoleto maakt de top tien compleet en laat zien dat Audi over de snelheid beschikt.

Dit is de definitieve startopstelling van de Grand Prix van Australië

Nico Hülkenberg begint de Grand Prix van Australië vanaf de elfde stek, voor Oliver Bearman, die zijn teamgenoot afgetroefd heeft. Esteban Ocon start vanaf P13, Pierre Gasly vanaf P14 en Alexander Albon is op P15 de snelste Williams. Franco Colapinto kwam uiteindelijk niet verder dan de zestiende tijd en op P17 vinden we Fernando Alonso terug.

Sergio Pérez begint de race vanaf P18, voor Valtteri Bottas. Verstappen vinden we vervolgens terug op P20, naast oud-teamgenoot Carlos Sainz, die vanaf P21 zal vertrekken. Lance Stroll heeft daarnaast geen derde vrije training of kwalificatie gereden, maar heeft net als Sainz en Verstappen goedkeuring van de FIA gekregen om aan de race te mogen deelnemen.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Australië🇦🇺 pic.twitter.com/dh5OTLLJnA — GPFans NL (@GPFansNL) March 8, 2026

