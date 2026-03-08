Dit is de definitieve startopstelling van de Grand Prix van Australië
Dit is de definitieve startopstelling van de Grand Prix van Australië
De Grand Prix van Australie gaat over een uur van start en het team van Mercedes heeft laten zien dat het momenteel de beste papieren in handen heeft. Voor Max Verstappen wordt het een inhaalrace, want de Nederlander zal vanuit de achterhoede moeten starten na zijn schuiver in Q1.
Waar Mercedes tijdens de testdagen nog vreesde voor Red Bull Racing, blijkt tijdens de kwalificatie dat de Zilverpijlen het snelste pakket hebben. George Russell was met een 1:18.518 namelijk de snelste en zal de Grand Prix van Australië vanaf poleposition starten. Naast hem staat teamgenoot Kimi Antonelli, die bijna drie tienden tekortkwam. Isack Hadjar is voorlopig de beste Red Bull Racing-coureur en start zondag vanaf P3, naast Charles Leclerc. Oscar Piastri kon voor het thuispubliek niet meer dan de vijfde tijd rijden, en wereldkampioen Lando Norris start vanaf P6. Lewis Hamilton zag er het hele weekend snel uit, maar moet genoegen nemen met P7. Liam Lawson heeft de achtste tijd gereden en debutant Arvid Lindblad vertrekt vanaf de negende positie. Gabriel Bortoleto maakt de top tien compleet en laat zien dat Audi over de snelheid beschikt.
Dit is de definitieve startopstelling van de Grand Prix van Australië
Nico Hülkenberg begint de Grand Prix van Australië vanaf de elfde stek, voor Oliver Bearman, die zijn teamgenoot afgetroefd heeft. Esteban Ocon start vanaf P13, Pierre Gasly vanaf P14 en Alexander Albon is op P15 de snelste Williams. Franco Colapinto kwam uiteindelijk niet verder dan de zestiende tijd en op P17 vinden we Fernando Alonso terug.
Sergio Pérez begint de race vanaf P18, voor Valtteri Bottas. Verstappen vinden we vervolgens terug op P20, naast oud-teamgenoot Carlos Sainz, die vanaf P21 zal vertrekken. Lance Stroll heeft daarnaast geen derde vrije training of kwalificatie gereden, maar heeft net als Sainz en Verstappen goedkeuring van de FIA gekregen om aan de race te mogen deelnemen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
- Gisteren 12:14
- 8
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
- Gisteren 08:35
- 16
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
- Gisteren 07:55
- 10
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
Net binnen
LIVE | GP Australië: Russell start vanaf pole, Piastri en Hülkenberg niet op de grid
- Zojuist
Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid
- 25 minuten geleden
- 2
Dit is de definitieve startopstelling van de Grand Prix van Australië
- 48 minuten geleden
Russell pakt pole Australië, Verstappen crasht en laat frustraties volledig de vrije loop | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Hoe laat begint de Grand Prix van Australië?
- Gisteren 21:05
Sky Sports-verslaggevers kibbelen om Kardashian: "Stop met vissen"
- Gisteren 20:36
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari