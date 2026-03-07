Stella ziet achterstand McLaren op Mercedes: 'Zij benutten de power unit beter'
McLaren-teambaas Andrea Stella is toch wel verbaasd over de voorsprong die Mercedes in Australië heeft laten zien ten opzichte van de rest. De Italiaan legt bij Motorsport.com uit dat de power units weliswaar hetzelfde zijn, maar dat de Zilverpijlen er toch meer uit weten te halen.
Reglementair is vastgelegd dat een klantenteam niet mag worden benadeeld ten opzichte van een fabrieksteam. De kennis die echter aanwezig is bij het fabrieksteam hoeft uiteraard niet altijd te worden gedeeld. Zo moet Mercedes kunnen aantonen dat alle nodige informatie over de power unit aan McLaren is overgedragen. Hetzelfde geldt voor de klantenteams Williams en Alpine.
Stella verklaart verschil t.o.v. Mercedes
Stella legt uit dat hij toch wel verbaasd is over het verschil: "Zoals je je kunt voorstellen, was dit een van de belangrijkste punten in onze nabespreking na de kwalificatie: proberen te begrijpen hoe je deze power units zo goed mogelijk kunt benutten. Op zichzelf is dat deels goed nieuws, want het betekent dat er veel rondetijd te winnen valt als je de juiste input geeft."
Stella: 'Niet alleen power unit, maar ook chassis Mercedes is goed'
Daarbij legt de teambaas van McLaren uit dat het niet alleen om de power unit gaat. "Het klopt ook dat Mercedes snel is in de bochten, niet alleen op de rechte stukken. Er zijn een paar bochten waarin we met ze kunnen concurreren, maar over het algemeen zijn zij sneller in de meer beperkte secties. Dus op dit moment doet Mercedes een betere job dan wij in het benutten van de power unit, maar ze hebben ook beter werk geleverd op het gebied van algemene grip in de bochten. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met het niveau van downforce," aldus Stella.
Verschil in software?
Tegelijkertijd stelt LastWordsonSports dat Mercedes wel degelijk een voordeel zou hebben. Zo zou er een verschil zitten tussen de software die klantenteams gebruiken en die van het fabrieksteam. Daarnaast hebben de klantenteams pas in Melbourne de nieuwste versie van de motor gekregen, terwijl Mercedes deze al tijdens de testdagen in bezit had.
