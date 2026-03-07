close global

Max Verstappen in Bahrain during testing

Davidson pleit Verstappen vrij en wijst naar Red Bull: 'Er is iets totaal mis'

Max Verstappen in Bahrain during testing — Foto: © IMAGO

Davidson pleit Verstappen vrij en wijst naar Red Bull: 'Er is iets totaal mis'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Sky Sports F1-analist Anthony Davidson is er iets drastisch mis met de wagen van Max Verstappen in Melbourne. De Nederlander zag de achterkant van zijn wagen blokkeren bij het ingaan van bocht één en werd vanaf dat moment passagier in zijn eigen wagen.

Hoewel de schuiver van Verstappen voor wat zure gezichten zorgt bij Red Bull, moet de derde plek van Isack Hadjar wel wat perspectief bieden. Het gat van de Fransman ten opzichte van de poletijd van Russell is wel bijna acht tienden, maar Red Bull lijkt in Australië het team achter Mercedes te zijn. Voor Verstappen is het voorlopig schrale troost, want hij zal de Grote Prijs van Australië moeten aanvangen vanaf P20.

Davidson: 'Verstappen heeft genoeg marge overgelaten, geen fout van hem'

De voormalig Formule 1-coureur stelt dat Verstappen weinig te verwijten valt. "Ik kan garanderen dat het hier niet om een fout van de coureur gaat", zo opent hij bij de beelden. "Natuurlijk wil je eerst zien of er voldoende marge is gelaten door de coureur en dat heeft hij ook", zo zag Davidson dat Verstappen conservatief aan dat eerste rondje begon. "Misschien heeft hij zelf iets te veel marge overgelaten, als je naar de witte lijn kijkt, maar het is overduidelijk geen fout", zo ziet de Engelsman. Er blijft voor hem dan ook maar één conclusie over: "Er is iets totaal mis daar bij Red Bull."

Die woorden worden overigens door technisch directeur Pierre Waché ondersteund. Zo legt de Fransman bij Shiga Sports uit dat het om een softwarefout ging, waardoor het terugwinnen van energie te extreem werd. Daardoor zouden de achterwielen hebben geblokkeerd en kon Verstappen niets meer doen om de wagen te redden.

Max Verstappen Grand Prix van Australië Formule 1 Grand Prix van Australië

13:56
Waché optimistisch over achterstand RB22 op W17: "Het is te overbruggen"
13:09
Wolff 'bedankt' Verstappen voor crash: 'Anders hadden we het niet gered'
12:46
Mercedes moest ingrijpen bij polesitter Russell en verving meerdere motoronderdelen
12:14
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
11:55
Olav Mol ergert zich groen en geel aan FOM: "Niet F1 waardig in mijn optiek"
