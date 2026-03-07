Volgens Sky Sports F1-analist Anthony Davidson is er iets drastisch mis met de wagen van Max Verstappen in Melbourne. De Nederlander zag de achterkant van zijn wagen blokkeren bij het ingaan van bocht één en werd vanaf dat moment passagier in zijn eigen wagen.

Hoewel de schuiver van Verstappen voor wat zure gezichten zorgt bij Red Bull, moet de derde plek van Isack Hadjar wel wat perspectief bieden. Het gat van de Fransman ten opzichte van de poletijd van Russell is wel bijna acht tienden, maar Red Bull lijkt in Australië het team achter Mercedes te zijn. Voor Verstappen is het voorlopig schrale troost, want hij zal de Grote Prijs van Australië moeten aanvangen vanaf P20.

Davidson: 'Verstappen heeft genoeg marge overgelaten, geen fout van hem'

De voormalig Formule 1-coureur stelt dat Verstappen weinig te verwijten valt. "Ik kan garanderen dat het hier niet om een fout van de coureur gaat", zo opent hij bij de beelden. "Natuurlijk wil je eerst zien of er voldoende marge is gelaten door de coureur en dat heeft hij ook", zo zag Davidson dat Verstappen conservatief aan dat eerste rondje begon. "Misschien heeft hij zelf iets te veel marge overgelaten, als je naar de witte lijn kijkt, maar het is overduidelijk geen fout", zo ziet de Engelsman. Er blijft voor hem dan ook maar één conclusie over: "Er is iets totaal mis daar bij Red Bull."

Die woorden worden overigens door technisch directeur Pierre Waché ondersteund. Zo legt de Fransman bij Shiga Sports uit dat het om een softwarefout ging, waardoor het terugwinnen van energie te extreem werd. Daardoor zouden de achterwielen hebben geblokkeerd en kon Verstappen niets meer doen om de wagen te redden.

