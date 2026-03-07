Wolff 'bedankt' Verstappen voor crash: 'Anders hadden we het niet gered'
Toto Wolff (54) heeft eerlijk toegegeven dat hij bijzonder content was met het feit dat Max Verstappen crashte in de beginfase van de kwalificatie in Melbourne. Niet omdat hij de Red Bull-coureur dit gunde, maar omdat dit Mercedes de tijd gaf de bolide van Andrea Kimi Antonelli tijdig gereed te krijgen voor deelname aan de sessie.
Antonelli kwalificeerde zich in Australië uiteindelijk als tweede, achter teamgenoot George Russel - maar het had weinig gescheeld of hij had gewoon van achteruit moeten beginnen op zondag. Antonelli crashte namelijk hard tijdens de derde vrije training en Mercedes leek de W17 niet op tijd te kunnen herstellen. Volgens Wolff was het een kwestie van minuten of Antonelli wel of niet deel had kunnen nemen aan de kwalificatie op Albert Park. Dat Verstappen vroeg in Q1 in de muur belandde, kwam de Oostenrijker dan ook wel erg goed uit. Na afloop 'bedankte' hij Verstappen dan ook voor de crash. Zonder de neutralisatie zou Mercedes er immers niet in zijn geslaagd Antonelli tijdig de baan op te krijgen.
Mercedes kon Antonelli dankzij crash Verstappen toch mee laten doen
“Ik zei tegen ze [de Mercedes-monteurs, red.] dat we het vijf minuten voor aanvang van de sessie niet zouden redden. En toen viel Max uit, waardoor we de tijd wonnen om de auto op de baan te krijgen", zo verklaarde Wolff na afloop bij de media. Dat zijn monteurs erin wisten te slagen de wagen weer op te lappen voor de kwalificatie, noemt hij "fantastisch". Volgens hem was de auto van Antonelli na VT3 te vergelijken met een LEGO-auto. "De monteurs hebben vandaag fantastisch werk geleverd. Die auto zag eruit als een Lego Formule 1-auto die letterlijk twee uur eerder op de grond was gegooid", aldus Wolff.
Antonelli kwalifceerde zich als tweede in Melbourne
Uiteindelijk wist Antonelli de tweede tijd te klokken in de kwalificatie. Hij kwam een kleine drie tienden tekort op de rondetijd van polesitter - en teamgenoot - Russell, die een 1:18.518 op de klokken wist te zetten. Isack Hadjar klokte namens Red Bull de derde tijd - met een achterstand van bijna acht tienden.
