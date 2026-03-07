Mercedes moest ingrijpen bij polesitter Russell en verving meerdere motoronderdelen
Het nieuwe seizoen is dit weekend officieel begonnen en hoewel de Mercedes-power unit flink wordt geprezen om het vermogen, waren er de afgelopen weken ook wat zorgen over de betrouwbaarheid. Uit documenten van de FIA blijkt dat het Duitse team al diverse onderdelen in de power unit van George Russell heeft moeten vervangen.
Zaterdagochtend vond de kwalificatie in Melbourne plaats. Daar bleek dat de favorietenrol die Mercedes de afgelopen winter werd toebedeeld ook geheel terecht was. Zo ging Russell ervandoor met de pole position en staat Kimi Antonelli naast zijn teamgenoot op de eerste startrij. Het gat met de nummer drie is aanzienlijk, want hoewel Isack Hadjar een prima derde startplek in de wacht heeft weten te slepen, bedraagt de achterstand op Russell wel bijna acht tienden van een seconde.
Diverse motoronderdelen Russell vervangen
Hoewel de power unit van Mercedes over veel vermogen beschikt, zijn er wel ingrepen gedaan door het team in de krachtbron van Russell. Zo werd er een nieuwe energy store unit geplaatst in de power unit; daarvan zijn er per seizoen twee exemplaren toegestaan. Datzelfde geldt voor de control electronics, die ook zijn vervangen. Daarnaast is ook het power unit ancillary component vervangen bij Russell. Daarvan mogen er maximaal vijf per seizoen worden gebruikt en dus zit de Engelsman daarin op dit moment nog wél ruim. Mochten coureurs over het toegestane limiet gaan, dan worden er gridstraffen uitgedeeld, afhankelijk van hoeveel onderdelen er zijn vervangen.
