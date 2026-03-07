Fans schrikken van crash Verstappen: 'Geen fan van Max, maar dit is niet zijn schuld'
De eerste echt competitieve sessie van 2026 zit erop. Mercedes heeft met George Russell op poleposition en Kimi Antonelli de favorietenrol waargemaakt, terwijl het voor Max Verstappen een sessie was om snel te vergeten. Teamgenoot Isack Hadjar completeerde de top drie.
De Nederlander schoof in Q1 van de baan. Volgens hem blokkeerde ineens de achterkant van de RB22, waardoor hij zijwaarts tegen de bandenstapels terechtkwam. Verstappen had nog even last van zijn hand. Na een bezoek aan het Medical Center bleek dat er geen problemen waren, en hij zal zondag starten vanuit de achterhoede.
Voor Verstappen was het een kwalificatie om snel te vergeten, iets wat de fans ook duidelijk maakten op social media.
