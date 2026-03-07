close global

Verstappen crashes in qualifying in Melbourne

Fans schrikken van crash Verstappen: 'Geen fan van Max, maar dit is niet zijn schuld'

Verstappen crashes in qualifying in Melbourne — Foto: © IMAGO

Fans schrikken van crash Verstappen: 'Geen fan van Max, maar dit is niet zijn schuld'

Redactie

De eerste echt competitieve sessie van 2026 zit erop. Mercedes heeft met George Russell op poleposition en Kimi Antonelli de favorietenrol waargemaakt, terwijl het voor Max Verstappen een sessie was om snel te vergeten. Teamgenoot Isack Hadjar completeerde de top drie.

De Nederlander schoof in Q1 van de baan. Volgens hem blokkeerde ineens de achterkant van de RB22, waardoor hij zijwaarts tegen de bandenstapels terechtkwam. Verstappen had nog even last van zijn hand. Na een bezoek aan het Medical Center bleek dat er geen problemen waren, en hij zal zondag starten vanuit de achterhoede.

Fans schrikken van crash Verstappen

Voor Verstappen was het een kwalificatie om snel te vergeten, iets wat de fans ook duidelijk maakten op social media.

Remy Ramjiawan
Geschreven door
Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans
Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws.
Bekijk volledige biografie

