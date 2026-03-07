De eerste echt competitieve sessie van 2026 zit erop. Mercedes heeft met George Russell op poleposition en Kimi Antonelli de favorietenrol waargemaakt, terwijl het voor Max Verstappen een sessie was om snel te vergeten. Teamgenoot Isack Hadjar completeerde de top drie.

De Nederlander schoof in Q1 van de baan. Volgens hem blokkeerde ineens de achterkant van de RB22, waardoor hij zijwaarts tegen de bandenstapels terechtkwam. Verstappen had nog even last van zijn hand. Na een bezoek aan het Medical Center bleek dat er geen problemen waren, en hij zal zondag starten vanuit de achterhoede.

Fans schrikken van crash Verstappen

Voor Verstappen was het een kwalificatie om snel te vergeten, iets wat de fans ook duidelijk maakten op social media.

Congratulations on your new "sport" — pablo¹ 🇹🇷 (@bloopgg) March 7, 2026

Well it means that car really sucks cause i lost track when it was the last time he crashed — Vlad.cro 🦇🧛🏻‍♂️ (@VladCatalinVDB) March 7, 2026

That looks like it was on purpose — 𝙅𝙄𝙉𝙓 (@_Just_Jinx) March 7, 2026

Too aggressive on the energy harvesting causing rear tires to “brake” to aggressively. Not sure if it was a system or driver error. — Frank (@fvdberge) March 7, 2026

All my guy did was brake and the car flew off, I mean what are these regulations — SumoLR (@LRSumo) March 7, 2026

The same guy who said he was better then Kyle Larson from NASCAR? “Worlds best driver btw” — Devin Cook (@DevinCook69) March 7, 2026

When Max Verstappen is out, the whole grid suddenly believes they have a chance. — 𝗞𝗥𝗥𝗜𝗦𝗛 𝗚𝗔𝗪𝗗 🛐 (@rebornviratian) March 7, 2026

Not a Max fan but this is not his fault at all. If even the supposed best driver in the world can be chucked into a barrier by basically a energy recovery fault, how does this represent the best driving and racing in the world?



The chassis regs are fine, the engines suck. — Ðan (@dnrdi20) March 7, 2026

Only Max can go from P22 to P1 so let’s not panic yet y’all 🙌 — JD Reynolds Official (@JDReynoldsOFL) March 7, 2026

Car error - not driver error. Screw this harvesting! — AutoPulseX (@AutoPulseX) March 7, 2026

Wouldn’t be surprised if he broke his wrist. The way the wheel snapped when he hit the wall and then him shaking his wrist around after he stepped out of the car, it doesn’t look good. — RY (@twotalltofall) March 7, 2026

