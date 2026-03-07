Russell maakt favorietenrol waar en pakt eerste pole postion van 2026: 'Auto kwam tot leven'
George Russell heeft de favorietenrol van Mercedes AMG Petronas Formula One Team bevestigd en pakt de eerste poleposition van het seizoen. De Mercedes-coureur was met een 1:18.518 de snelste, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli vanaf P2 start.
De kwalificatie was een sessie waarbij de vingers konden worden afgelikt. Voor de fans van Max Verstappen was het echter een teleurstellende sessie, met de uitschakeling in Q1. Mercedes was daarentegen constant aanwezig in de bovenste regionen en het duo van de Zilverpijlen was dan ook het enige dat in de 1:18 reed.
Russell: 'Auto kwam tot leven'
George Russell legde na afloop van de kwalificatie uit: “Het was een fantastische dag. Er zit veel potentie in de wagen, maar voordat het seizoen begint weet je het nooit zeker. De auto kwam echt tot leven vanmiddag. De temperaturen zijn wat lager en we weten dat dit onze omstandigheden zijn. Ik ben ook blij dat Kimi Antonelli hier staat, na al het harde werk van het team.”
Daarnaast erkent de polesitter dat de nieuwe wagens niet de makkelijkste zijn: “Het is niet makkelijk om de wagens te besturen, maar ook voor de fans is het soms lastig te begrijpen. Ik heb in ieder geval zin in de race van morgen. Ik denk dat het een behoorlijk opwindende race kan worden.”
Ook verwacht Russell nog spektakel tijdens de race van morgen: “Ik denk dat een heleboel simpele dingen, zoals de start van een race, nu een stuk lastiger zijn met deze nieuwe auto’s. Ik heb ook tegen het team gezegd dat we een rustige sessie moeten hebben. Je weet namelijk nooit wat er morgen gaat gebeuren.”
