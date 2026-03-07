Mercedes krijgt boete van FIA na kwalificatie voor Grand Prix van Australië
Mercedes krijgt boete van FIA na kwalificatie voor Grand Prix van Australië
Kimi Antonelli en Mercedes veroorzaakten een rode vlag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië op een wel heel knullige manier. De FIA besloot een onderzoek in te lassen en de stewards zijn zojuist met een conclusie gekomen.
Het was een uitdagende zaterdag voor Antonelli op het Albert Park Circuit. Hij maakte een zware crash mee richting het einde van de derde vrije training. Mercedes kreeg de W17-bolide nog net op tijd gerepareerd voor de kwalificatie. De rode vlag die werd veroorzaakt door de crash van Max Verstappen in Q1, hielp daarbij. Antonelli had meteen de snelheid er goed inzitten en ging met relatief gemak door naar Q2 en vervolgens Q3. Aan het begin van het laatste kwalificatiegedeelte ging het echter meteen fout voor de Italiaan.
Artikel B.1.6.2.b.i
Mercedes stuurde hem naar buiten, terwijl er nog koelingsapparaten in de sidepods zaten. Eén daarvan viel van de auto af en kwam bij de exit van bocht 2 midden op de baan terecht. Lando Norris reed er vol overheen en dat veroorzaakte een rode vlag. De FIA ging het incident onderzoeken, omdat Antonelli onder 'onveilige omstandigheden' naar buiten was gestuurd.
De stewards zien het als een overtreding van Artikel B.1.6.2.b.i van de Formule 1-reglementen. Mercedes wordt een boete opgelegd van €7500. Antonelli, die zich als tweede kwalificeerde, mag morgen vanaf de voorste rij beginnen. De straf is voor het team zelf.
Alpine heeft een boete van €5000 gekregen voor hetzelfde vergrijp. Er viel een wheel cover van de auto van Pierre Gasly, maar omdat het onderdeel in de pitstraat kwam te liggen en niet midden op de baan, is de boete iets lager.
