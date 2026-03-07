LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Australië: Russell snelste in Q3, Verstappen P20 na crash
We zitten om 6:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Albert Park Circuit. De F1 Grand Prix van Australië is de seizoensopener van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 31e keer geracet op de baan in Melbourne. De temperatuur ligt rond de 20°C en het is bewolkt. Kan iemand George Russell aanvallen? Blijft Max Verstappen op een seconde achterstand? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
De vlag valt 🏁
Het blijft een Mercedes één-twee. George Russell pakt de pole position in Australië voor teamgenoot Kimi Antonelli. Isack Hadjar maakt indruk met de derde positie voor Charles Leclerc en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.
Dit was de kwalificatie in Melbourne. De seizoensopener begint op zondagochtend om 5:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!
Antonelli eventjes naar P1, maar Russell slaat terug
Kimi Antonelli zet een 1:18.811 neer en staat heel eventjes bovenaan de tijdenlijst, maar George Russell vindt nog eens drie tienden. De Brit zet een 1:18.518 neer.
Nog twee minuten te gaan
Eén voor één druppelen de negen coureurs naar buiten voor die allerlaatste kwalificatiepoging... Kan iemand George Russell nog verslaan?
Stand halverwege Q3
- Russell - 1:19.084
- Norris - +0.521
- Hadjar - +0.541
- Leclerc - +1.160
- Piastri - +1.238
- Hamilton - +1.339
- Antonelli - geen tijd
- Lindblad - geen tijd
- Lawson - geen tijd
- Bortoleto - geen tijd
Russell snelste voor Norris
George Russell klokt de snelste tijd halverwege Q3 met een 1:19.084. Lando Norris en Isack Hadjar vinden we op posities twee en drie op een halve seconde achterstand. Kimi Antonelli gaat door de grindbak in bocht 3 en moet zijn ronde afhaken. Ook de Racing Bulls-coureurs hebben nog geen tijd staan.
Tweede poging in Q3
Met nog iets minder dan tien minuten te gaan, wordt Q3 hervat. McLaren moest reparaties uitvoeren bij Lando Norris, nadat hij over het onderdeel van Kimi Antonelli was gereden. Ondertussen is bevestigd dat Gabriel Bortoleto inderdaad niet zal meedoen.
Antonelli veroorzaakt rode vlag 🚩
Kimi Antonelli heeft de pitstraat verlaten, terwijl er nog koelingsapparaten in de sidepods zaten van de Mercedes. Die zijn er vanaf gevallen midden op de baan. Dat zorgt voor de rode vlag. Met nog 9 minuten en 47 seconden te gaan, heeft Oscar Piastri als enige een tijd staan, een banker lap van 1:30.057.
Lando Norris is over een van de koelingsapparaten gereden.
Q3 begint 🟢
De laatste kwalificatiesessie van 13 minuten is van start gegaan met:
- Russell
- Leclerc
- Antonelli
- Piastri
- Hadjar
- Norris
- Hamilton
- Lindblad
- Lawson
- Bortoleto*
*stilgevallen in Q2
Negen in plaats van tien auto's in Q3?
Gabriel Bortoleto komt net voor de ingang van de pitstraat tot stilstand aan het einde van Q2. De start van Q3 is vertraagd en het kan zijn dat de Audi niet zal deelnemen aan het laatste gedeelte van de kwalificatie.
Bortoleto knikkert teamgenoot Hülkenberg eruit
George Russell eindigt Q2 als snelste met een 1:18.934. Charles Leclerc verslaat Kimi Antonelli nipt voor de tweede plek.
Gabriel Bortoleto duikt met een tiende onder Nico Hülkenberg en de Braziliaan van Audi gaat door naar Q3. Hülkenberg valt dus af samen met Ollie Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alexander Albon en Franco Colapinto.
Albon kon niet verbeteren, nadat hij over het gras ging door de eerste bochtencombinatie.
Gevarenzone in Q2
We hebben nog twee minuten te gaan. Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Olile Bearman, Alexander Albon en Franco Colapinto lopen momenteel het risico geëlimineerd te worden, maar er zitten nog verbeteringen aan te komen.
Hamilton voorlopig gered
Met nog drie minuten te gaan, is iedereen weer op de baan. Lewis Hamilton zet een 1:19.921 neer, wat genoeg is voor de zesde positie.
Stand halverwege Q2
- Russell
- Piastri
- Antonelli
- Hadjar
- Norris
- Lindblad
- Leclerc
- Lawson
- Bortoleto
- Ocon
- Gasly
- Bearman
- Albon
- Hülkenberg
- Colapinto
- Hamilton
Hamilton in de gevarenzone
Oscar Piastri schuift op naar de tweede plek tussen de Mercedessen. Isack Hadjar klokt de vierde tijd en plaatst zich tussen Kimi Antonelli en Lando Norris. Lewis Hamilton haakt twee keer zijn ronde af en zien we zonder competitieve tijd op P16.
Mercedes één-twee
Mercedes laat meteen de spierballen zien in de openingsfase van Q2. George Russell zet een 1:18.934 neer en is een seconde sneller dan Lando Norris. Daartussenin vinden we Kimi Antonelli op de tweede plek.
