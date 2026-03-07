Het blijft een Mercedes één-twee. George Russell pakt de pole position in Australië voor teamgenoot Kimi Antonelli. Isack Hadjar maakt indruk met de derde positie voor Charles Leclerc en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.

Dit was de kwalificatie in Melbourne. De seizoensopener begint op zondagochtend om 5:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan!