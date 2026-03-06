Volgens Adrian Newey bevindt Fernando Alonso zich momenteel in een "moeilijke mentale positie" door de aanhoudende problemen bij Aston Martin en Honda. De topontwerper benadrukt dat de Spanjaard, ondanks zijn enorme talent, momenteel genoegen moet nemen met een uiterst moeizame start van het seizoen in Melbourne.

Hoewel de verwachtingen voor de seizoensopener in Australië hooggespannen waren, is de realiteit voor Aston Martin een stuk weerbarstiger. Het team kampt met hevige vibraties van de Honda-krachtbron en nieuwe problemen met de batterijen. Alonso moest de volledige eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan, omdat van de vier meegebrachte batterijen er inmiddels nog maar twee operationeel zijn. Tijdens de tweede training kwam de tweevoudig wereldkampioen wel in actie, maar de achterstand op de snelste tijd van Oscar Piastri bedroeg maar liefst vijf seconden.

Alonso een de grootsten

Newey steekt tegenover PlanetF1 zijn bewondering voor de Spaanse coureur niet onder stoelen of banken, maar ziet ook dat Alonso niet de resultaten behaalt die bij zijn status horen. "Fernando, in mijn ogen, is hij een van de echt groten", aldus de technisch topman. Volgens Newey doet de huidige erelijst van de coureur geen recht aan zijn kunnen. "Zijn vermogen, zijn talent, zijn allround capaciteiten, hij had in werkelijkheid veel meer moeten winnen dan de twee kampioenschappen die hij op zijn naam heeft staan en wie weet hoeveel raceoverwinningen".

Mentaal zwaar

Onder de streep ziet Newey geen enkel teken van verval bij de routinier, ondanks dat Alonso inmiddels de veertig is gepasseerd. De Spanjaard is volgens hem nog altijd even scherp als in zijn jonge jaren. "Hij is nog steeds, ik weet niet precies hoe oud hij is, niemand weet het echt, maar hij is in de veertig. Maar hij is nog steeds supersnel, supergetalenteerd, superscherp", zo vertelt Newey. De ontwerper wijst daarbij op de gesprekken die hij met de coureur voert. "Als je met hem praat, heeft hij niet het gevoel dat hij op enige wijze ergens onder lijdt. Zijn gezichtsvermogen is nog steeds erg goed, net als zijn reactievermogen. Blijkbaar is hij er erg trots op dat hij vorig jaar de snelste starter was op basis van reactietijd". Toch brengt de huidige bolide, de AMR26, grote risico's met zich mee voor de gezondheid van de rijders. Het zorgt voor een lastige situatie binnen het team, dat vooraf wist dat dit een overgangsjaar zou worden. "Voor Fernando is het momenteel dus mentaal een zware periode."

