close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Newey, Alonso, socials

Newey bezorgd om Alonso: "Mentaal zware periode"

Newey, Alonso, socials — Foto: © IMAGO

Newey bezorgd om Alonso: "Mentaal zware periode"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens Adrian Newey bevindt Fernando Alonso zich momenteel in een "moeilijke mentale positie" door de aanhoudende problemen bij Aston Martin en Honda. De topontwerper benadrukt dat de Spanjaard, ondanks zijn enorme talent, momenteel genoegen moet nemen met een uiterst moeizame start van het seizoen in Melbourne. 

Hoewel de verwachtingen voor de seizoensopener in Australië hooggespannen waren, is de realiteit voor Aston Martin een stuk weerbarstiger. Het team kampt met hevige vibraties van de Honda-krachtbron en nieuwe problemen met de batterijen. Alonso moest de volledige eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan, omdat van de vier meegebrachte batterijen er inmiddels nog maar twee operationeel zijn. Tijdens de tweede training kwam de tweevoudig wereldkampioen wel in actie, maar de achterstand op de snelste tijd van Oscar Piastri bedroeg maar liefst vijf seconden.

Alonso een de grootsten

Newey steekt tegenover PlanetF1 zijn bewondering voor de Spaanse coureur niet onder stoelen of banken, maar ziet ook dat Alonso niet de resultaten behaalt die bij zijn status horen. "Fernando, in mijn ogen, is hij een van de echt groten", aldus de technisch topman. Volgens Newey doet de huidige erelijst van de coureur geen recht aan zijn kunnen. "Zijn vermogen, zijn talent, zijn allround capaciteiten, hij had in werkelijkheid veel meer moeten winnen dan de twee kampioenschappen die hij op zijn naam heeft staan en wie weet hoeveel raceoverwinningen".

Mentaal zwaar

Onder de streep ziet Newey geen enkel teken van verval bij de routinier, ondanks dat Alonso inmiddels de veertig is gepasseerd. De Spanjaard is volgens hem nog altijd even scherp als in zijn jonge jaren. "Hij is nog steeds, ik weet niet precies hoe oud hij is, niemand weet het echt, maar hij is in de veertig. Maar hij is nog steeds supersnel, supergetalenteerd, superscherp", zo vertelt Newey. De ontwerper wijst daarbij op de gesprekken die hij met de coureur voert. "Als je met hem praat, heeft hij niet het gevoel dat hij op enige wijze ergens onder lijdt. Zijn gezichtsvermogen is nog steeds erg goed, net als zijn reactievermogen. Blijkbaar is hij er erg trots op dat hij vorig jaar de snelste starter was op basis van reactietijd". Toch brengt de huidige bolide, de AMR26, grote risico's met zich mee voor de gezondheid van de rijders. Het zorgt voor een lastige situatie binnen het team, dat vooraf wist dat dit een overgangsjaar zou worden. "Voor Fernando is het momenteel dus mentaal een zware periode."

Gerelateerd

Aston Martin Fernando Alonso

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Alonso plaatst vraagtekens bij deelname GP van Australië en wijst naar Honda

Alonso plaatst vraagtekens bij deelname GP van Australië en wijst naar Honda

  • Vandaag 12:46
  • 1
Alonso en Stroll gebruiken kauwgom als bizarre noodoplossing rondom Aston Martin-problemen

Alonso en Stroll gebruiken kauwgom als bizarre noodoplossing rondom Aston Martin-problemen

  • Vandaag 04:44
Newey over Honda-achterstand: "Wij waren daar pas in november van op de hoogte"

Newey over Honda-achterstand: "Wij waren daar pas in november van op de hoogte"

  • Vandaag 15:48
  • 2
VIDEO | Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot' Video

VIDEO | Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'

  • Vandaag 10:14
  • 1
Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'

Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'

  • Vandaag 07:27
Alonso over trillingen in Aston Martin: "We zouden er 3 uur mee kunnen rijden"

Alonso over trillingen in Aston Martin: "We zouden er 3 uur mee kunnen rijden"

  • Gisteren 15:27
  • 1

Net binnen

21:45
Recap
Leclerc en Piastri bovenaan in trainingen, FIA scherpt regelementen behoorlijk aan | GPFans Recap
21:00
Hoe laat begint vannacht de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië?
20:01
Valkenburg en Heemskerk over vijf jaar Viaplay: "Je kunt het nooit voor iedereen goed doen"
19:31
Hadjar over eerste dag bij Red Bull: "Betrouwbaarheid goed, consistentie lastig"
18:55
Brundle na eerste dag in Melbourne: "Het wordt onvoorspelbaar"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne Samenvatting VT2

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne

Vandaag 07:05
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië Grand Prix Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:59 3
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran' Oorlog Midden-Oosten

'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'

4 maart 2026 16:51
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië F1 GP Australië

Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië

4 maart 2026 08:14
Ontdek het op Google Play
x