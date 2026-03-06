Viaplay-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk maken zich op voor de seizoensstart in Australië. Voor het duo markeert vandaag de start van hun vijfde jaar op rij als de vaste stemmen bij de koningsklasse, maar de weg naar deze mijlpaal was allesbehalve geplaveid met succes.

Vooral Valkenburg kreeg in de beginfase van hun avontuur te maken met een ongekende golf aan negativiteit en persoonlijke dreigementen. De kritiek op het duo was vanaf het eerste moment luidruchtig, maar nam al snel extreme vormen aan. Waar Heemskerk zich redelijk afzijdig kan houden door het ontbreken van sociale media-accounts, stond Valkenburg midden in de storm. De commentator ontving zelfs doodsbedreigingen.

Niet voor iedereen goed doen

"Het is een job die je nooit voor iedereen goed kunt doen", zo stelt Heemskerk in Algemeen Dagblad. De analist, die in het verleden nog racete voor Geva Racing, het team van de ouders van Valkenburg, benadrukt dat smaken simpelweg verschillen binnen de Formule 1-community. Toch bleef het niet bij onschuldige meningen over het stemgeluid of de stijl van het duo. Valkenburg kreeg te maken met doodsbedreigingen waarbij werd gedreigd zijn stembanden door te snijden, werd thuis opgezocht door een onbekende man en werd op de Red Bull Ring in Oostenrijk zelfs in zijn gezicht bespuugd, zo werd eerder bekend.

Kritiek serieus nemen

Ondanks de heftige incidenten probeert Valkenburg de inhoudelijke feedback niet volledig te negeren. Hij stelt dat het vinden van de juiste toon een voortdurend proces is dat nooit echt afgerond zal zijn. "Maar je moet kritiek wel serieus nemen. Daar word je beter van. We hebben veel geleerd, maar het proces van de goede toon vinden is nooit klaar", zo klinkt het uit de mond van de commentator. Hij voegt daaraan toe dat zij als "circuitkids" vooral hun passie voor de sport willen overbrengen op de kijker, in de hoop dat fans gaandeweg aan hun specifieke stijl wennen. Naast de publieke opinie wacht er dit seizoen een nieuwe uitdaging in de vorm van de gewijzigde reglementen. Max Verstappen uitte eerder al zijn zorgen over de begrijpbaarheid van de sport voor de achterban. "Het wordt héél ingewikkeld om het te volgen en het allemaal goed uit te leggen. Aan ons de taak het leuk te houden om ernaar te kijken en dingen uit te leggen. We gaan samen met de kijkers op reis en wij staan echt te trappelen", zo besluit het duo.

