Isack Hadjar heeft zijn eerste officiële vrijdag als vaste coureur van Red Bull Racing achter de rug. De jonge Fransman kende een solide debuut op het stratencircuit van Albert Park, maar erkent dat er nog veel werk aan de winkel is. Hoewel de techniek hem niet in de steek liet, bleek het vinden van de juiste balans in de nieuwe bolide een flinke opgave.

Tijdens de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië liet Hadjar bemoedigende tijden zien. In de ochtendsessie klokte hij de vierde tijd met een 1:21.087, waarna hij in de tweede training met een 1:20.941 genoegen moest nemen met de negende positie. De sessies verliepen echter niet vlekkeloos; uitdagingen met de balans van de RB22 en het complexe energiemanagement zorgden voor een rommelig verloop van de eerste dag van het seizoen.

Consistentie struikelblok

Voor Hadjar is het vooral zaak om de auto over een langere periode onder controle te houden. De overstap naar de nieuwe generatie Formule 1-auto's brengt de nodige aanpassingen met zich mee. "Betrouwbaarheid goed, consistentie lastig", concludeert de debutant na afloop van de eerste dag bij Motorsport.com. Vooral het gedrag van de auto op de rechte stukken en bij het aanremmen vraagt om een scherpe focus van de jonge rijder. Een van de grootste struikelblokken bleek het nieuwe systeem voor de energiehuishouding te zijn. Hadjar gaf aan dat hij zijn rempunten voortdurend moest verleggen omdat de topsnelheid varieerde door het zogeheten 'clipping', waarbij de elektrische ondersteuning wegvalt aan het einde van het rechte stuk. Hij noemt het managen van deze energie dan ook "erg lastig". "Je moet ook voortdurend je rempunten aanpassen, omdat je nooit met dezelfde snelheid aankomt. De dynamiek van de auto verandert ook steeds, dus het is erg lastig."

Verschillen binnen Red Bull

Ondanks de zoektocht naar consistentie bleef Hadjar in de eerste training goed in het spoor van zijn ervaren teamgenoot Max Verstappen. Waar de Nederlander in de ochtend nog nipt sneller was met een derde tijd, kende Verstappen een moeizame tweede sessie. De wereldkampioen viel stil bij het verlaten van de pits en liep later vloerschade op na een uitstapje in het grind bij bocht 10. Hierdoor kon Hadjar waardevolle data verzamelen terwijl de auto van zijn teamgenoot gerepareerd moest worden. "Vorig jaar voelde dat als veel tijd, maar dit jaar voelt het alsof we te weinig training hebben voordat we naar de kwalificatie gaan. Er zijn nog zoveel onbekende factoren. Ik zou graag meer ronden rijden om te begrijpen wat er met de krachtbron gebeurt", zo besluit de Fransman.