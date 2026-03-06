close global

Stefano Domenicali and Max Verstappen

Domenicali slaat terug naar Verstappen en Hamilton: "Dat is verkeerd"

Stefano Domenicali and Max Verstappen — Foto: © IMAGO
6 reacties

Domenicali slaat terug naar Verstappen en Hamilton: "Dat is verkeerd"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Stefano Domenicali, de president en CEO van de Formule 1, vindt het onjuist dat coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton zich negatief hebben uitgelaten over de nieuwe reglementen die dit jaar zijn ingevoerd. Volgens de Italiaan is het niet gepast om kritiek te uiten op de sport die alle betrokkenen de kans biedt om te groeien.

Dat laat hij weten in gesprek met Martin Brundle van Sky Sports F1. De nieuwe regels zorgen voor een grote verschuiving binnen de koningsklasse, waarbij het elektrisch vermogen van de krachtbronnen is verdrievoudigd naar 350 kilowatt. Dit brengt een grotere focus op energiemanagement met zich mee, waardoor coureurs vaker gebruik moeten maken van 'lift and coast' om de batterij op te laden. Vooral tijdens de testdagen en de eerste trainingen in Melbourne zorgde dit voor de nodige discussie onder de rijders op de grid.

Verstappen en Hamilton kritisch

Max Verstappen uitte al in een vroeg stadium zijn ongenoegen over de nieuwe richting van de sport. De Nederlander noemde de formule "anti-racen" en omschreef de nieuwe generatie auto's zelfs als "Formula E op steroïden". Ook Lewis Hamilton deelt deze zorgen. De Brit merkte op dat het noodzakelijke energiemanagement, waarbij coureurs soms honderden meters voor een bocht het gas al loslaten om energie te sparen, niet is waar de sport om zou moeten draaien. Volgens Hamilton is dit "niet waar racen om draait". Ook Lando Norris heeft inmiddels een somberder oordeel over de regels gegeven.

Domenicali niet blij

De felle kritiek van de kopstukken is niet goed gevallen bij Domenicali. Hij benadrukt dat de sport zich in een fase van groei bevindt en dat negativiteit daar niet bij past. "Ik denk dat het in algemene zin verkeerd is om slecht te praten over onze ongelooflijke wereld die ons allemaal de kans geeft om te groeien. Dat is het enige waarvan ik zal zeggen dat het niet juist is", aldus de F1-chef. Ondanks zijn ongenoegen over de toon van de coureurs, geeft Domenicali aan dat hij de feedback wel serieus neemt. Hij ziet de veranderingen echter als een natuurlijke ontwikkeling van de sport waarbij de beste rijders altijd boven komen drijven. "Maar ik luister altijd. Er is sprake van een evolutie, een evolutie van het rijden. Het betekent dat de beste coureur in staat zal zijn om de snelste te zijn", zo besluit hij.

