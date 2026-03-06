Monaghan wijst naar RB22: "Prestaties auto verbeteren richting kwalificatie'
Monaghan wijst naar RB22: "Prestaties auto verbeteren richting kwalificatie'
Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan kijkt met gemengde gevoelens terug op de openingsessies in Melbourne. Zo stelt de Engelsman dat het goed is om te zien dat de RB22 direct competitief was, maar stipt hij ook de elektrische problemen aan waarbij Max Verstappen in de openingsminuten van VT2 stilviel in de pitstraat.
Het Oostenrijkse team debuteert dit seizoen met zijn eigen power unit, in samenwerking met Ford. De krachtbron viel tijdens de testweken al op, juist door de competitiviteit. Toch temperde teambaas Laurent Mekies eerder al de verwachtingen, aangezien hij nog de nodige problemen verwacht die horen bij een debuterend motormerk. Voorlopig zijn die grote problemen er niet geweest en Monaghan geeft bij Verstappen.com zijn kijk op de openingsdag van het raceweekend in Australië.
Problemen Verstappen
Over het stilvallen van Verstappen in VT2 wijst Monaghan naar de elektrische componenten: "De elektronische regelunit haperde in de pitstraat bij auto 3. Toen de auto in de pitbox was, kregen we hem vervolgens niet meer uit de versnelling. Maar we hebben het probleem opgelost en de auto weer de baan op gestuurd."
Momentje door de grindbak
In die resterende minuten zocht Verstappen de grenzen van de baan op, waarbij hij in bocht tien eventjes door de grindbak ging: "Max had ook een momentje en ging de grindbak in, maar alles is te repareren en we zullen ruim op tijd klaar zijn voor de derde vrije training morgenochtend. Het is moeilijk te voorspellen wie er morgen vooraan zal staan en we hebben geen invloed op wat anderen doen."
Plan Red Bull
Daarbij houdt Red Bull zich vast aan hun eigen plan, dat simpelweg is om de auto per sessie te verbeteren: "Het enige wat we kunnen doen, is het beste uit onze auto halen en zien waar we eindigen. Ons belangrijkste doel is om zoveel mogelijk ronden te rijden en tegelijkertijd de prestaties van de auto in de kwalificatie te maximaliseren."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"
- 1 uur geleden
- 1
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"
- Gisteren 21:24
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië
Net binnen
Monaghan wijst naar RB22: "Prestaties auto verbeteren richting kwalificatie'
- 23 minuten geleden
FIA buigt zich over 'gevaarlijke actie' Colapinto, waardoor Hamilton moest uitwijken
- 52 minuten geleden
FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië
- 1 uur geleden
- 5
Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO | Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'
- 1 uur geleden
- 1
Mekies reageert op problemen bij Verstappen in Australië: "We hebben het geïdentificeerd"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari