Paul Monaghan, generic

Monaghan wijst naar RB22: "Prestaties auto verbeteren richting kwalificatie'

Paul Monaghan, generic — Foto: © IMAGO

Monaghan wijst naar RB22: "Prestaties auto verbeteren richting kwalificatie'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan kijkt met gemengde gevoelens terug op de openingsessies in Melbourne. Zo stelt de Engelsman dat het goed is om te zien dat de RB22 direct competitief was, maar stipt hij ook de elektrische problemen aan waarbij Max Verstappen in de openingsminuten van VT2 stilviel in de pitstraat.

Het Oostenrijkse team debuteert dit seizoen met zijn eigen power unit, in samenwerking met Ford. De krachtbron viel tijdens de testweken al op, juist door de competitiviteit. Toch temperde teambaas Laurent Mekies eerder al de verwachtingen, aangezien hij nog de nodige problemen verwacht die horen bij een debuterend motormerk. Voorlopig zijn die grote problemen er niet geweest en Monaghan geeft bij Verstappen.com zijn kijk op de openingsdag van het raceweekend in Australië.

Problemen Verstappen

Over het stilvallen van Verstappen in VT2 wijst Monaghan naar de elektrische componenten: "De elektronische regelunit haperde in de pitstraat bij auto 3. Toen de auto in de pitbox was, kregen we hem vervolgens niet meer uit de versnelling. Maar we hebben het probleem opgelost en de auto weer de baan op gestuurd."

Momentje door de grindbak

In die resterende minuten zocht Verstappen de grenzen van de baan op, waarbij hij in bocht tien eventjes door de grindbak ging: "Max had ook een momentje en ging de grindbak in, maar alles is te repareren en we zullen ruim op tijd klaar zijn voor de derde vrije training morgenochtend. Het is moeilijk te voorspellen wie er morgen vooraan zal staan en we hebben geen invloed op wat anderen doen."

Plan Red Bull

Daarbij houdt Red Bull zich vast aan hun eigen plan, dat simpelweg is om de auto per sessie te verbeteren: "Het enige wat we kunnen doen, is het beste uit onze auto halen en zien waar we eindigen. Ons belangrijkste doel is om zoveel mogelijk ronden te rijden en tegelijkertijd de prestaties van de auto in de kwalificatie te maximaliseren."

