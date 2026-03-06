close global

Fernando Alonso, Aston Martin, Bahrain, 2026

Alonso plaatst vraagtekens bij deelname GP van Australië en wijst naar Honda

Fernando Alonso, Aston Martin, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Alonso plaatst vraagtekens bij deelname GP van Australië en wijst naar Honda

Volgens Fernando Alonso is er licht aan het einde van de tunnel bij Aston Martin. Zo is de AMR26 volgens de Spanjaard prima in orde, al zijn er nog wel vraagtekens over de Honda-krachtbron. De tweevoudig wereldkampioen kon tijdens de tweede vrije training dan eindelijk de baan opgaan, nadat hij in VT1 alleen maar had kunnen toekijken.

Dat Aston Martin geen vlekkeloze voorbereiding op het nieuwe jaar kent, is misschien nog een groot understatement. Zo kwam het team later dan verwacht aan tijdens de shakedownweek in Barcelona en legde het tijdens de testweken in Bahrein de minste kilometers af. Het grote probleem zou in de power unit van Honda zitten; die heeft niet alleen qua betrouwbaarheid nog wat te winnen, maar ook qua pure prestaties laat de Japanse krachtbron nog het een en ander liggen.

Aston Martin in Australië

Tijdens de eerste vrije training kwam Alonso niet in actie, teamgenoot Lance Stroll wel, maar die werkte een ander programma af dan de andere teams. In VT2 kwamen beiden wél in actie. Stroll was bij het vallen van de vlag zes seconden langzamer dan de snelste tijd van Oscar Piastri. Alonso was iets sneller, maar kwam bijna vijf seconden tekort op de tijd van de Australier.

Deelname GP van Australië

Tegenover Sky Sports F1 legt Alonso uit dat het met de auto zelf wel goed zit, maar dat de vraagtekens vooral aan de kant van de power unit liggen. Op de vraag of hij aankomende zondag mee zal doen aan de Grand Prix van Australië is de Spanjaard nog wat twijfelachtig: "We kunnen het doen, maar het is meer de vraag of Honda er genoeg voorraad voor heeft."

x