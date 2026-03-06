FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië
FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië
George Russell moest zich aan het einde van de vrijdag van de F1 Grand Prix van Australië melden bij de stewards. Hij had namelijk mogelijk twee verschillende overtredingen begaan tijdens de tweede vrije training in Melbourne. De FIA heeft zojuist uitspraak gedaan over de Mercedes-coureur.
Twee van de drie vrije trainingen op het Albert Park Circuit zitten erop. Charles Leclerc leidde een één-twee voor Ferrari in VT1, terwijl Max Verstappen de top drie completeerde. De Mercedes-teams hadden voornamelijk problemen in de ochtend, maar in de middagsessie waren zij juist het snelst. Oscar Piastri stond bovenaan in VT2 voor Kimi Antonelli en Russell. Een vlekkeloze tweede vrije training was het echter niet voor de laatstgenoemde.
Stewards zien twee incidenten bij Russell
Toen het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging, wilde iedereen gehaast naar buiten. Russell was een beetje té gehaast. Arvid Lindblad stond al in de fast lane en Russell probeerde zich ertussen te propper. De debutant van Racing Bulls had voorrang moeten krijgen, maar Russell stond te ver in de fast lane, waardoor Lindblad over de voorvleugel van de Mercedes reed. Die was beschadigd en moest verwisseld worden.
De stewards hebben de 'crash' onderzocht en hebben hun conclusie getrokken. Russell heeft een reprimande gekregen. Het telt net wat zwaarder dan een formele waarschuwing, want als je vijf reprimandes verzamelt, krijg je een gridstraf.
Russell kreeg ook nog een onderzoek aan zijn broek voor het mogelijk negeren van de instructies van wedstrijdleider Rui Marques. Het ging om hoe hij een oefenstart bij de uitgang van de pitstraat uitvoerde. De FIA is tot de conclusie gekomen dat de Mercedes-coureur dit niet op de juiste plek deed. Dat heeft hem een formele waarschuwing opgeleverd.
