close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
George Russell, Mercedes, FIA, 2024

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

George Russell, Mercedes, FIA, 2024 — Foto: © IMAGO x GPFANS
5 reacties

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

George Russell moest zich aan het einde van de vrijdag van de F1 Grand Prix van Australië melden bij de stewards. Hij had namelijk mogelijk twee verschillende overtredingen begaan tijdens de tweede vrije training in Melbourne. De FIA heeft zojuist uitspraak gedaan over de Mercedes-coureur.

Twee van de drie vrije trainingen op het Albert Park Circuit zitten erop. Charles Leclerc leidde een één-twee voor Ferrari in VT1, terwijl Max Verstappen de top drie completeerde. De Mercedes-teams hadden voornamelijk problemen in de ochtend, maar in de middagsessie waren zij juist het snelst. Oscar Piastri stond bovenaan in VT2 voor Kimi Antonelli en Russell. Een vlekkeloze tweede vrije training was het echter niet voor de laatstgenoemde.

Stewards zien twee incidenten bij Russell

Toen het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging, wilde iedereen gehaast naar buiten. Russell was een beetje té gehaast. Arvid Lindblad stond al in de fast lane en Russell probeerde zich ertussen te propper. De debutant van Racing Bulls had voorrang moeten krijgen, maar Russell stond te ver in de fast lane, waardoor Lindblad over de voorvleugel van de Mercedes reed. Die was beschadigd en moest verwisseld worden.

De stewards hebben de 'crash' onderzocht en hebben hun conclusie getrokken. Russell heeft een reprimande gekregen. Het telt net wat zwaarder dan een formele waarschuwing, want als je vijf reprimandes verzamelt, krijg je een gridstraf.

Russell kreeg ook nog een onderzoek aan zijn broek voor het mogelijk negeren van de instructies van wedstrijdleider Rui Marques. Het ging om hoe hij een oefenstart bij de uitgang van de pitstraat uitvoerde. De FIA is tot de conclusie gekomen dat de Mercedes-coureur dit niet op de juiste plek deed. Dat heeft hem een formele waarschuwing opgeleverd.

Gerelateerd

Mercedes FIA George Russell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'

Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'

  • Vandaag 05:19
  • 4
Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"

Wolff duidelijk over Mercedes vergeleken met Red Bull in Australië: "Niet de realiteit"

  • 2 uur geleden
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

  • Gisteren 21:24
  • 9
Van Der Gijp schrikt als Mol brandstofprijs F1 onthult: "Zal ik het nog een keer zeggen?!"

Van Der Gijp schrikt als Mol brandstofprijs F1 onthult: "Zal ik het nog een keer zeggen?!"

  • 2 uur geleden
Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'

  • 3 uur geleden
  • 5
Nederlander krijgt McLaren-reserverol in Melbourne, helse omweg van 70 uur voor Mercedes-reserve

Nederlander krijgt McLaren-reserverol in Melbourne, helse omweg van 70 uur voor Mercedes-reserve

  • 3 uur geleden

Net binnen

11:46
Monaghan wijst naar RB22: "Prestaties auto verbeteren richting kwalificatie'
11:18
FIA buigt zich over 'gevaarlijke actie' Colapinto, waardoor Hamilton moest uitwijken
10:27
Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"
10:14
Video
VIDEO | Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'
09:58
Mekies reageert op problemen bij Verstappen in Australië: "We hebben het geïdentificeerd"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne Samenvatting VT2

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne

Vandaag 07:05
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië Grand Prix Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:59 3
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran' Oorlog Midden-Oosten

'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'

4 maart 2026 16:51
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië F1 GP Australië

Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië

4 maart 2026 08:14
Ontdek het op Google Play
x