close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Adrian Newey, Aston Martin, 2025, generic

Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'

Adrian Newey, Aston Martin, 2025, generic — Foto: © IMAGO

Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Aston Martin is het nieuwe tijdperk in de Formule 1 allesbehalve vlekkeloos begonnen. De renstal kampt met aanzienlijke problemen aan de Honda-krachtbron, waarbij met name de batterijen en hevige vibraties voor grote kopzorgen zorgen. Teambaas Adrian Newey bevestigt dat de situatie in Melbourne inmiddels zo nijpend is dat het team geen reserveonderdelen over heeft.

De problemen met de krachtbron zijn niet nieuw, maar lijken tijdens het openingsweekend in Australië een kookpunt te hebben bereikt. Newey legt uit dat er naast de bekende trillingen ook nieuwe complicaties zijn opgetreden bij de elektrische componenten. "We hebben aanhoudende problemen met de batterij", bevestigt de ontwerper en teambaas tijdens de persconferentie. Volgens de Brit is er sprake van een nieuw defect: "We hebben een nieuw probleem met de interne communicatie tussen de batterij en het managementsysteem."

Vibraties en communicatiefouten

Hoewel de communicatiefouten tussen de systemen voor vertraging zorgen, ligt de werkelijke oorzaak volgens Newey dieper in het ontwerp van de motor. De trillingen die vrijkomen bij het rijden op hoge snelheid blijken funest voor de betrouwbaarheid van de gevoelige elektronica. "Het veel fundamentelere probleem zijn de vibraties waar we mee blijven worstelen", aldus Newey. Deze trillingen zorgen ervoor dat onderdelen sneller slijten of simpelweg kapotgaan tijdens het rijden op het Albert Park Circuit. Fernando Alonso en Lance Stroll zullen dan ook waarschijnlijk vroegtijdig moeten opgeven op zondag.

Related image
Related image

Kritiek tekort aan onderdelen

De aanhoudende technische mankementen hebben inmiddels directe gevolgen voor de voorraad onderdelen bij Aston Martin. Het team is met vier batterijen naar Melbourne afgereisd, maar daarvan is de helft inmiddels onbruikbaar geworden door de genoemde defecten. "Het kritieke punt is het aantal batterijen", stelt Newey. "We kwamen hier met vier batterijen. We hebben problemen gehad met twee van die batterijen, wat betekent dat we op dit moment nog maar twee operationele batterijen over hebben, de twee die in de auto zitten. Als we er daar één van verliezen, is dat uiteraard een groot probleem. We moeten dus heel voorzichtig zijn met hoe we de batterijen gebruiken."

Een snelle oplossing van buitenaf is bovendien niet mogelijk. Op de vraag of Aston Martin nog vervangende batterijen kan laten invliegen om de voorraad aan te vullen, is Newey kort maar krachtig: "Helaas niet. Die zijn er niet."

Gerelateerd

Aston Martin Adrian Newey Grand Prix van Australië Melbourne Albert Park Circuit

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Australië: Verstappen worstelt op mediums, Piastri snelste Live

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Australië: Verstappen worstelt op mediums, Piastri snelste

  • 3 uur geleden
Alonso en Stroll gebruiken kauwgom als bizarre noodoplossing rondom Aston Martin-problemen

Alonso en Stroll gebruiken kauwgom als bizarre noodoplossing rondom Aston Martin-problemen

  • Vandaag 04:44
FIA bevestigt aangepaste startprocedure voor GP Australië: dit is wat er verandert

FIA bevestigt aangepaste startprocedure voor GP Australië: dit is wat er verandert

  • Vandaag 04:11
Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams

Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams

  • Vandaag 03:33
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

  • Gisteren 12:59
  • 3
Red Bull-junior ziet motor in vlammen opgaan, Cadillac-protegé Herta crasht in Australië

Red Bull-junior ziet motor in vlammen opgaan, Cadillac-protegé Herta crasht in Australië

  • Vandaag 02:32

Net binnen

08:57
Hamilton onthult nieuw huisdier: 'Ik heb een koe, hij heet Max'
08:26
Nederlander krijgt McLaren-reserverol in Melbourne, helse omweg van 70 uur voor Mercedes-reserve
08:03
Kravitz wijst naar uitstapje Verstappen: 'Max heeft de vloer vernield'
07:05
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne
06:12
'Formule 1 cancelt twee Grands Prix in april, Verstappen gaat desondanks wél racen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne Samenvatting VT2

Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne

1 uur geleden
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië Grand Prix Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:59 3
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran' Oorlog Midden-Oosten

'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'

4 maart 2026 16:51
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië F1 GP Australië

Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië

4 maart 2026 08:14
Ontdek het op Google Play
x