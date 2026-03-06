Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'
Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'
Aston Martin is het nieuwe tijdperk in de Formule 1 allesbehalve vlekkeloos begonnen. De renstal kampt met aanzienlijke problemen aan de Honda-krachtbron, waarbij met name de batterijen en hevige vibraties voor grote kopzorgen zorgen. Teambaas Adrian Newey bevestigt dat de situatie in Melbourne inmiddels zo nijpend is dat het team geen reserveonderdelen over heeft.
De problemen met de krachtbron zijn niet nieuw, maar lijken tijdens het openingsweekend in Australië een kookpunt te hebben bereikt. Newey legt uit dat er naast de bekende trillingen ook nieuwe complicaties zijn opgetreden bij de elektrische componenten. "We hebben aanhoudende problemen met de batterij", bevestigt de ontwerper en teambaas tijdens de persconferentie. Volgens de Brit is er sprake van een nieuw defect: "We hebben een nieuw probleem met de interne communicatie tussen de batterij en het managementsysteem."
Vibraties en communicatiefouten
Hoewel de communicatiefouten tussen de systemen voor vertraging zorgen, ligt de werkelijke oorzaak volgens Newey dieper in het ontwerp van de motor. De trillingen die vrijkomen bij het rijden op hoge snelheid blijken funest voor de betrouwbaarheid van de gevoelige elektronica. "Het veel fundamentelere probleem zijn de vibraties waar we mee blijven worstelen", aldus Newey. Deze trillingen zorgen ervoor dat onderdelen sneller slijten of simpelweg kapotgaan tijdens het rijden op het Albert Park Circuit. Fernando Alonso en Lance Stroll zullen dan ook waarschijnlijk vroegtijdig moeten opgeven op zondag.
Kritiek tekort aan onderdelen
De aanhoudende technische mankementen hebben inmiddels directe gevolgen voor de voorraad onderdelen bij Aston Martin. Het team is met vier batterijen naar Melbourne afgereisd, maar daarvan is de helft inmiddels onbruikbaar geworden door de genoemde defecten. "Het kritieke punt is het aantal batterijen", stelt Newey. "We kwamen hier met vier batterijen. We hebben problemen gehad met twee van die batterijen, wat betekent dat we op dit moment nog maar twee operationele batterijen over hebben, de twee die in de auto zitten. Als we er daar één van verliezen, is dat uiteraard een groot probleem. We moeten dus heel voorzichtig zijn met hoe we de batterijen gebruiken."
Een snelle oplossing van buitenaf is bovendien niet mogelijk. Op de vraag of Aston Martin nog vervangende batterijen kan laten invliegen om de voorraad aan te vullen, is Newey kort maar krachtig: "Helaas niet. Die zijn er niet."
