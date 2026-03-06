close global

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Australië: Verstappen worstelt op mediums, Piastri snelste

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Australië: Verstappen worstelt op mediums, Piastri snelste

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 6:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het Albert Park Circuit. De F1 Grand Prix van Australië is de seizoensopener van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 31e keer geracet op de baan in Melbourne. De temperatuur is een aangename 22°C en de zon schijnt. Kan Max Verstappen het opnieuw lastig maken voor de Ferrari's? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Australië

Sort by:

2h ago

06:02

De vlag valt 🏁

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië zit erop. De lokale held Oscar Piastri klokt de snelste ronde met een 1:19.729, twee tienden onder Kimi Antonelli en drie tienden onder George Russell en Lewis Hamilton. Max Verstappen moet genoegen nemen met P6 achter Charles Leclerc, nadat hij de eerste helft van de sessie moest missen. Lando Norris is een seconde langzamer dan zijn teamgenoot. Arvid Lindblad maakt opnieuw indruk met P8 voor Isack Hadjar en Esteban Ocon.

2h ago

06:00

Leclerc in de fout

Charles Leclerc is de zoveelste om zijn rempunt te missen voor bocht drie en ook de Monegask, die het snelst was in VT1, gaat door de grindbak.

2h ago

05:58

Hadjar mist zijn rempunt

Isack Hadjar schiet in de één na laatste bocht door het gras en mist de apex compleet. Het blijft zoeken voor de coureurs hoe ze het beste energie kunnen sparen en inzetten in de remzones.

Ondertussen lijkt het er niet op dat we nog flinke verbeteringen gaan zien. Oscar Piastri staat nog altijd bovenaan, de Mercedessen staan binnen, en er worden long runs gedaan op verschillende compounds.

2h ago

05:55

Sessie van korte duur voor 'Checo'

Sergio Pérez heeft twee rondjes kunnen rijden, voordat Cadillac hem de opdracht geeft de auto stil te zetten in de laatste sector vanwege een nieuw probleem.

2h ago

05:52

Pérez eindelijk naar buiten

Met nog negen minuten te gaan heeft Cadillac eindelijk het sensorprobleem opgelost bij Sergio Pérez. 'Checo' rijdt zijn eerste ronde van VT2. Tegelijkertijd wordt Lance Stroll naar binnen geroepen met een probleem.

2h ago

05:51

Verstappen worstelt op de mediums

Max Verstappen mist de apex van bocht 12 en gaat een beetje wijd. Hij schiet daardoor de grindbak in en er vliegen een aantal onderdelen af van de Red Bull RB22.

2h ago

05:46

Stand met nog kwartier te gaan

  1. Piastri
  2. Antonelli
  3. Russell
  4. Hamilton
  5. Leclerc
  6. Verstappen
  7. Norris
  8. Lindblad
  9. Hadjar
  10. Ocon
  11. Bearman
  12. Hülkenberg
  13. Lawson
  14. Bortoleto
  15. Albon
  16. Gasly
  17. Sainz
  18. Colapinto
  19. Bottas
  20. Alonso
  21. Stroll
  22. Pérez

2h ago

05:39

Foutje van Hamilton

Max Verstappen zet zijn eerste competitieve tijd neer van de sessie. Tot dusver is het een 1:20.366 dat hem de zesde plaats bezorgt. Lewis Hamilton staat momenteel vierde en duikt, net als George Russell eerder, de grindbak in bij bocht drie.

2h ago

05:36

Piastri terug op P1

Oscar Piastri gaat paars in de eerste sector en dat is genoeg om een 1:19.729 neer te zetten en de eerste plek af te pakken van Kimi Antonelli.

3h ago

05:31

Stand halverwege tweede vrije training

  1. Antonelli
  2. Russell
  3. Leclerc
  4. Hamilton
  5. Piastri
  6. Hadjar
  7. Lindblad
  8. Ocon
  9. Bearman
  10. Lawson
  11. Hülkenberg
  12. Bortoleto
  13. Albon
  14. Norris
  15. Verstappen
  16. Sainz
  17. Gasly
  18. Colapinto
  19. Bottas
  20. Stroll
  21. Alonso
  22. Pérez

3h ago

05:28

Russell in de grindbak

George Russell mist zijn rempunt voor de derde bocht en gaat door de grindbak. De Brit kan zijn weg wel vervolgen.

3h ago

05:26

Antonelli als eerste in de 1:19

Kimi Antonelli vinden we nu bovenaan de tijdenlijst na een rondetijd van 1:19.943. Ondertussen heeft Red Bull de problemen bij Max Verstappen opgelost en komt de viervoudig wereldkampioen naar buiten.

3h ago

05:24

Mercedes naar softs

George Russell en Kimi Antonelli maken er een één-twee van voor Mercedes door te wisselen naar de zachte band. Ze zijn een halve seconde sneller dan Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Charles Leclerc op de harde compound. Max Verstappen staat nog altijd binnen. Ook Fernando Alonso is teruggekeerd naar de garage.

3h ago

05:15

Piastri naar eerste plek

Oscar Piastri op de harde band gaat nu het snelst van iedereen met een 1:20.638. De Australische fans juichen de lokale held toe. Kimi Antonelli zit op 0.163 seconde afstand van Piastri. Lewis Hamilton is teruggezakt naar de derde stek.

Fernando Alonso komt voor het eerst dit weekend naar buiten.

3h ago

05:12

Pérez en Alonso in de garage

Max Verstappen is niet de enige met problemen. Sergio Pérez staat in de garage vanwege een sensorprobleem, maar Cadillac verwacht het tijdens deze sessie nog gerepareerd te hebben. Aston Martin is nog bezig met de AMR26 van Fernando Alonso in elkaar aan het zetten, maar er zit vooruitgang in.

