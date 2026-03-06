Isack Hadjar schiet in de één na laatste bocht door het gras en mist de apex compleet. Het blijft zoeken voor de coureurs hoe ze het beste energie kunnen sparen en inzetten in de remzones.

Ondertussen lijkt het er niet op dat we nog flinke verbeteringen gaan zien. Oscar Piastri staat nog altijd bovenaan, de Mercedessen staan binnen, en er worden long runs gedaan op verschillende compounds.