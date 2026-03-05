Fernando Alonso (44) ziet dat Aston Martin nog voor de start van het 2026-seizoen kampt met problemen aan de auto. De Honda-motor produceert trillingen, die zowel schade aan de bolide als aan de coureurs toebrengt. De trillingen zouden ervoor zorgen dat de coureurs geen raceafstand kunnen afleggen, maar volgens Alonso ligt dat iets genuanceerder.

De extreme trillingen in de cockpit van de AMR26 zijn afkomstig van de Honda-krachtbron en vormen volgens topontwerper en teambaas Adrian Newey zelfs een serieus risico voor de gezondheid van de coureurs. De trillingen zijn zo hevig dat ze niet alleen mechanische schade aanrichten aan de auto, maar ook het lichaam van de rijders zwaar belasten. Volgens Newey zou het zelfs kunnen zorgen voor zenuwschade op de lange termijn. Deze problemen maken dat Alonso en Stroll geen lange afstand kunnen rijden. Op een bepaald punt is het fysieke ongemak te groot en/of loopt de auto te veel schade op.

Al sinds wintertesten problemen bij Aston Martin

De problemen met de krachtbron kwamen eerder dit jaar al pijnlijk aan het licht tijdens de wintertests in Bahrein. Aston Martin legde daar slechts 128 ronden af, het laagste aantal van alle teams, mede doordat de vibraties de interne componenten van de batterij vernielden. Hoewel het team voor de seizoensopener in Melbourne aanpassingen heeft gedaan aan de bevestiging van de batterij-unit, blijven de trillingen die via het chassis naar de coureur worden gestuurd een groot probleem. Of Aston Martin in Melbourne verbeteringen weet aan te brengen, is nog maar zeer de vraag.

Verdoofd gevoel in de cockpit

Alonso legt uit dat de impact van de trillingen na korte tijd al merkbaar is tijdens het rijden. "Voor ons trilt alles, maar niet alleen voor ons. De auto heeft eronder te lijden, vandaar de betrouwbaarheidsproblemen. De trillingen van de motor beschadigen bepaalde onderdelen, en wij coureurs voelen dat. Na 25 minuten voelt je lichaam een beetje verdoofd aan. Er zijn sinds de tests in Bahrein een aantal oplossingen doorgevoerd; we zullen zien", aldus Alonso in Melbourne.

Adrenaline versus de pijn

Ondanks de fysieke ongemakken en de waarschuwingen van Newey, probeert Alonso de situatie te relativeren door te wijzen op de adrenaline die vrijkomt tijdens het racen. Toch erkent hij dat de huidige gang van zaken niet houdbaar is voor de rest van het seizoen. "Het is niet pijnlijk of moeilijk om de auto te besturen; de adrenalinekick van het rijden weegt ruimschoots op tegen de pijn", zo zegt hij.

Alonso denkt dat hij ook echt wel langer zou kunnen rijden, maar omdat Aston Martin waarschijnlijk toch achteraan bungelt, is het het risico niet waard. "Als we voor de overwinning zouden strijden, zouden we onder deze omstandigheden drie uur kunnen rijden. Maar het is een ongebruikelijke situatie die er niet zou moeten zijn, en we weten niet wat de gevolgen zullen zijn van maandenlang zo doorrijden, dus we moeten het oplossen", zo vertelt de tweevoudig wereldkampioen.

Bijzonder jubileum in Australië

De start van dit nieuwe seizoen markeert een bijzondere mijlpaal voor de ervaren coureur uit Oviedo. Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat Alonso zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport, eveneens tijdens de Grand Prix van Australië in 2001. Waar hij destijds als jonge debutant voor Minardi reed, begint hij nu aan zijn 22e actieve seizoen in de Formule 1. De focus ligt dit weekend echter vooral op het heelhuids doorkomen van de race, waarbij de Honda-motor mogelijk met beperkt vermogen zal draaien om de mechanische en fysieke belasting te minimaliseren.

Mijlpalen 25-jarige carrière Fernando Alonso (2001-2026) Jaar Mijlpaal 2001 F1-debuut bij Minardi tijdens de GP van Australië. 2003 Eerste pole position (Maleisië) en eerste overwinning (Hongarije). 2005 Eerste wereldtitel met Renault (jongste kampioen destijds). 2006 Tweede opeenvolgende wereldtitel met Renault. 2007 Overstap naar McLaren; intense rivaliteit met Lewis Hamilton. 2010-2014 Ferrari-periode; drie keer vice-wereldkampioen (2010, 2012, 2013). 2018-2019 Winst 24 uur van Le Mans (2x) en WEC-wereldkampioen met Toyota. 2021 Terugkeer in F1 bij Alpine na twee jaar afwezigheid. 2023 Overstap naar Aston Martin; reeks van podiumplaatsen. 2024 Mijlpaal van 400 Grand Prix-starts bereikt in Mexico. 2026 Start van zijn 25e jaar in de F1-wereld (22e actieve seizoen).

