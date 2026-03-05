Alonso over trillingen in Aston Martin: "We zouden er 3 uur mee kunnen rijden"
Alonso over trillingen in Aston Martin: "We zouden er 3 uur mee kunnen rijden"
Fernando Alonso (44) ziet dat Aston Martin nog voor de start van het 2026-seizoen kampt met problemen aan de auto. De Honda-motor produceert trillingen, die zowel schade aan de bolide als aan de coureurs toebrengt. De trillingen zouden ervoor zorgen dat de coureurs geen raceafstand kunnen afleggen, maar volgens Alonso ligt dat iets genuanceerder.
De extreme trillingen in de cockpit van de AMR26 zijn afkomstig van de Honda-krachtbron en vormen volgens topontwerper en teambaas Adrian Newey zelfs een serieus risico voor de gezondheid van de coureurs. De trillingen zijn zo hevig dat ze niet alleen mechanische schade aanrichten aan de auto, maar ook het lichaam van de rijders zwaar belasten. Volgens Newey zou het zelfs kunnen zorgen voor zenuwschade op de lange termijn. Deze problemen maken dat Alonso en Stroll geen lange afstand kunnen rijden. Op een bepaald punt is het fysieke ongemak te groot en/of loopt de auto te veel schade op.
Al sinds wintertesten problemen bij Aston Martin
De problemen met de krachtbron kwamen eerder dit jaar al pijnlijk aan het licht tijdens de wintertests in Bahrein. Aston Martin legde daar slechts 128 ronden af, het laagste aantal van alle teams, mede doordat de vibraties de interne componenten van de batterij vernielden. Hoewel het team voor de seizoensopener in Melbourne aanpassingen heeft gedaan aan de bevestiging van de batterij-unit, blijven de trillingen die via het chassis naar de coureur worden gestuurd een groot probleem. Of Aston Martin in Melbourne verbeteringen weet aan te brengen, is nog maar zeer de vraag.
Verdoofd gevoel in de cockpit
Alonso legt uit dat de impact van de trillingen na korte tijd al merkbaar is tijdens het rijden. "Voor ons trilt alles, maar niet alleen voor ons. De auto heeft eronder te lijden, vandaar de betrouwbaarheidsproblemen. De trillingen van de motor beschadigen bepaalde onderdelen, en wij coureurs voelen dat. Na 25 minuten voelt je lichaam een beetje verdoofd aan. Er zijn sinds de tests in Bahrein een aantal oplossingen doorgevoerd; we zullen zien", aldus Alonso in Melbourne.
Adrenaline versus de pijn
Ondanks de fysieke ongemakken en de waarschuwingen van Newey, probeert Alonso de situatie te relativeren door te wijzen op de adrenaline die vrijkomt tijdens het racen. Toch erkent hij dat de huidige gang van zaken niet houdbaar is voor de rest van het seizoen. "Het is niet pijnlijk of moeilijk om de auto te besturen; de adrenalinekick van het rijden weegt ruimschoots op tegen de pijn", zo zegt hij.
Alonso denkt dat hij ook echt wel langer zou kunnen rijden, maar omdat Aston Martin waarschijnlijk toch achteraan bungelt, is het het risico niet waard. "Als we voor de overwinning zouden strijden, zouden we onder deze omstandigheden drie uur kunnen rijden. Maar het is een ongebruikelijke situatie die er niet zou moeten zijn, en we weten niet wat de gevolgen zullen zijn van maandenlang zo doorrijden, dus we moeten het oplossen", zo vertelt de tweevoudig wereldkampioen.
Bijzonder jubileum in Australië
De start van dit nieuwe seizoen markeert een bijzondere mijlpaal voor de ervaren coureur uit Oviedo. Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat Alonso zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport, eveneens tijdens de Grand Prix van Australië in 2001. Waar hij destijds als jonge debutant voor Minardi reed, begint hij nu aan zijn 22e actieve seizoen in de Formule 1. De focus ligt dit weekend echter vooral op het heelhuids doorkomen van de race, waarbij de Honda-motor mogelijk met beperkt vermogen zal draaien om de mechanische en fysieke belasting te minimaliseren.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Alonso en Stroll de eerste uitvallers in Australië': zo zijn deze enorme problemen ontstaan
- Gisteren 19:44
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Raket slaat in nabij F1-circuit Bahrein: dit is wat de F1 nog meer te wachten staat
'Relatie tussen Norris en Magui is voorbij'
Dit zijn alle veranderingen in de Formule 1 voor het seizoen van 2026 | GPFans Special
Ocon en Verstappen leiden klaagzang over korte vakantie: "Twee F1-seizoenen in één"
Net binnen
VIDEO: 'F1 vervangt mogelijk afgelaste races niet' | GPFans News
- 3 minuten geleden
Formule 1 onthult officiële introvideo voor 2026-seizoen
- 53 minuten geleden
Alonso over trillingen in Aston Martin: "We zouden er 3 uur mee kunnen rijden"
- 1 uur geleden
Hamilton wil winnen met Ferrari maar wijst naar Red Bull Racing als mogelijk obstakel
- 2 uur geleden
Verstappen nuchter over nieuwe RB22: 'Al rijd ik in een winkelwagentje'
- 2 uur geleden
Piastri neemt het op voor Brown: "Relatie alleen sterker geworden"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart