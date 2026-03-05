Het team van Aston Martin heeft voorlopig alle ogen op zich gericht in Melbourne. Na een aantal bijzondere onthullingen van Adrian Newey over de eigen wagen is het de grote vraag of men de race wel uit kan rijden in Australië. Daar lijkt nu een duidelijk antwoord op te komen.

Er is veel te doen rondom het team van Aston Martin in de voorbereiding van dit seizoen én in Australië. Het heeft alles te maken met onthullingen van Newey. Het gaat om beperkingen die de coureurs zichzelf moeten opleggen om hun gezondheid te beschermen. Newey onthulde dat zowel Alonso als Stroll vrezen voor hun fysieke gesteldheid als zij te lang in de auto blijven zitten. Dit vanwege vibraties van het chassis "Fernando is van mening dat hij niet meer dan 25 ronden achter elkaar kan doen voordat hij het risico loopt op permanente zenuwschade aan zijn handen. Lance is van mening dat hij niet meer dan 15 ronden kan doen voor die drempel wordt bereikt", zo legde Newey eerder uit. Dit betekent dat het team momenteel niet in staat lijkt om een volledige raceafstand op volle snelheid te voltooien.

Die bevestiging lijkt er nu dan ook te komen. De focus ligt volledig op het minimaliseren van de schade, zowel voor de techniek als voor de gezondheid van de rijders. "We zullen zwaar beperkt worden in hoeveel ronden we doen in de race, totdat we de bron van de vibratie onder controle krijgen en deze bij de bron verbeteren", zo citeert The Race de toch duidelijk bezorgd ogende Newey over de huidige status van de Britse renstal.

Ondanks de moeizame start van het seizoen, waarbij Aston Martin erkent achter te liggen op de koplopers, blijft Newey optimistisch over de basis van de auto. "Ik kijk naar ons pakket en ik heb niet het gevoel dat we echt iets gemist hebben." Hij is ervan overtuigd dat de AMR26 gedurende het jaar nog flinke stappen kan maken. "Daarom geloof ik dat de auto een enorm ontwikkelingspotentieel in zich heeft. Het zal natuurlijk een paar races duren voordat we dat potentieel volledig realiseren. We hebben een vrij agressief ontwikkelingsplan klaarliggen."

