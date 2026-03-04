Met de nieuwe reglementen die dit jaar van kracht zijn gegaan in de Formule 1, is er een nieuwe term die de paddock domineert: 'super clipping'. Waar coureurs voorheen vooral energie terugwonnen door te remmen of het gas los te laten, zorgt deze nieuwe techniek voor een opvallend fenomeen op de rechte stukken. Wat is super clipping precies?

In de basis is super clipping een tactiek die teams gebruiken om de batterijen van de nieuwe generatie auto's op te laden. De batterijen kunnen nu veel meer elektrische energie opslaan dan voorheen. Terwijl energieterugwinning normaal gesproken plaatsvindt tijdens het remmen of door lift-and-coast voor een bocht, gebeurt super clipping op een heel ander moment. Het vindt namelijk plaats terwijl de coureur vol gas geeft bij hoge snelheden, bijvoorbeeld midden op een recht stuk of in een snelle bocht. Op dat moment schakelt de power unit over naar de modus voor energieterugwinning.

Impact op de snelheid en aerodynamica

Wanneer de power unit naar deze modus overschakelt, dan wordt een deel van het vermogen van de verbrandingsmotor omgezet in elektrische energie voor de batterij in plaats van vermogen voor de aangedreven achterwielen voor meer snelheid.

Het resultaat van dit proces is dat de snelheid van de auto enigszins afneemt, ondanks dat het gaspedaal volledig is ingedrukt. Tijdens super clipping staat de auto in de zogeheten 'rechte stuk'-modus via de actieve aerodynamica en op dat moment mag er 250 kilowatt worden teruggewonnen. Wanneer een coureur aan lift-and-coast doet of remt, dan staat de auto in de 'bochten'-modus en dan mag er 350 kilowatt worden teruggewonnen.

Wanneer je vanaf de aankomende Grand Prix van Australië dus aan het einde van een recht stuk ziet dat een coureur vol gas gaat, maar tegelijkertijd in snelheid mindert, dan komt dat dus door super clipping. Het is een belangrijk woord om te onthouden, want het zal gedurende 2026 vaak naar voren komen.

Roep om aanpassing van de limieten

Tijdens de wintertest in Bahrein klonken er geluiden om de regels nog voor de start van het seizoen aan te scherpen. McLaren-teambaas Andrea Stella is een van de voorstanders van het verhogen van de super clipping-limiet van 250kW naar 350kW. Volgens de Italiaan zou dit de veiligheid ten goede komen, omdat het de noodzaak voor onvoorspelbare manoeuvres vermindert die achteropkomende coureurs kunnen verrassen. De FIA heeft laten weten open te staan voor aanpassingen, maar pas na beginfase van het seizoen. Het wil niet nu al ingrijpen zonder dat er een race is geweest.

