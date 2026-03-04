FIA maakt persconferentieschema voor seizoensopener in Australië bekend
Na de wintertests op het Circuit de Barcelona-Catalunya en Bahrain International Circuit, is het F1-circus gearriveerd in Australië voor de seizoensopener. Zoals altijd zullen er zes coureurs en drie topmannen aan de beurt komen tijdens de traditionele persconferenties. Vooral Cadillac en Mercedes staat in de spotlights.
Voor het tweede jaar op rij heeft het Albert Park Circuit in Melbourne de eer gekregen om de eerste wedstrijd te organiseren. Dit weekend begint een nieuw tijdperk in de Formule 1 met compleet andere technische reglementen. Elektrificatie is veel belangrijker geworden door de fiftyfifty-verhouding tussen vermogen van de verbrandingsmotor en van de MGU-K en de batterij. Er is weinig bekend over wat nou de daadwerkelijke pikorde is, dus gaan we een spannende Grand Prix tegemoet.
Persconferentieschema
Regerend wereldkampioen Lando Norris en diens rivaal Max Verstappen zullen hun zegje in de mediapen moeten doen, want ze zijn niet uitgenodigd voor de persconferentie van donderdag. Wie wel aan de beurt komen, zijn Valtteri Bottas die terugkeert in de koningsklasse met het nieuwe Cadillac, Nico Hülkenberg die de transitie van Kick Sauber naar Audi heeft meegemaakt, en George Russell. Daarna verschijnen Lewis Hamilton, debutant Arvid Lindblad en thuisheld Oscar Piastri op de bank.
Drie topmannen komen op vrijdag aan de beurt. Adrian Newey, die naast ontwerper ook teambaas is geworden van Aston Martin, zal een boel vragen krijgen naar aanleiding van de dramatische testdagen. Naar verluidt heeft Honda geen reserveonderdelen en zou Aston Martin daarom besluiten op zondag alleen de formatieronde te doen. Graeme Lowdon en Toto Wolff zullen bij Newey aanschuiven.
|Donderdag 5 maart
|3:30 uur (Nederlandse tijd)
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|Nico Hülkenberg
|Audi
|George Russell
|Mercedes
|Donderdag 5 maart
|4:00 uur
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|Oscar Piastri
|McLaren
|Vrijdag 6 maart
|4:30 uur
|Graeme Lowdon
|Cadillac
|Adrian Newey
|Aston Martin
|Toto Wolff
|Mercedes
