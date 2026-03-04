close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Adrian Newey in front of the Australian flag

FIA maakt persconferentieschema voor seizoensopener in Australië bekend

FIA maakt persconferentieschema voor seizoensopener in Australië bekend

Vincent Bruins
Adrian Newey in front of the Australian flag

Na de wintertests op het Circuit de Barcelona-Catalunya en Bahrain International Circuit, is het F1-circus gearriveerd in Australië voor de seizoensopener. Zoals altijd zullen er zes coureurs en drie topmannen aan de beurt komen tijdens de traditionele persconferenties. Vooral Cadillac en Mercedes staat in de spotlights.

Voor het tweede jaar op rij heeft het Albert Park Circuit in Melbourne de eer gekregen om de eerste wedstrijd te organiseren. Dit weekend begint een nieuw tijdperk in de Formule 1 met compleet andere technische reglementen. Elektrificatie is veel belangrijker geworden door de fiftyfifty-verhouding tussen vermogen van de verbrandingsmotor en van de MGU-K en de batterij. Er is weinig bekend over wat nou de daadwerkelijke pikorde is, dus gaan we een spannende Grand Prix tegemoet.

Persconferentieschema

Regerend wereldkampioen Lando Norris en diens rivaal Max Verstappen zullen hun zegje in de mediapen moeten doen, want ze zijn niet uitgenodigd voor de persconferentie van donderdag. Wie wel aan de beurt komen, zijn Valtteri Bottas die terugkeert in de koningsklasse met het nieuwe Cadillac, Nico Hülkenberg die de transitie van Kick Sauber naar Audi heeft meegemaakt, en George Russell. Daarna verschijnen Lewis Hamilton, debutant Arvid Lindblad en thuisheld Oscar Piastri op de bank.

Drie topmannen komen op vrijdag aan de beurt. Adrian Newey, die naast ontwerper ook teambaas is geworden van Aston Martin, zal een boel vragen krijgen naar aanleiding van de dramatische testdagen. Naar verluidt heeft Honda geen reserveonderdelen en zou Aston Martin daarom besluiten op zondag alleen de formatieronde te doen. Graeme Lowdon en Toto Wolff zullen bij Newey aanschuiven.

Donderdag 5 maart3:30 uur (Nederlandse tijd)
Valtteri BottasCadillac
Nico HülkenbergAudi
George RussellMercedes

Donderdag 5 maart4:00 uur
Lewis HamiltonFerrari
Arvid LindbladRacing Bulls
Oscar PiastriMcLaren

Vrijdag 6 maart4:30 uur
Graeme LowdonCadillac
Adrian NeweyAston Martin
Toto WolffMercedes

Gerelateerd

Formule 1 Grand Prix van Australië Melbourne Albert Park Circuit persconferentie

Net binnen

FIA maakt persconferentieschema voor seizoensopener in Australië bekend
Persconferentieschema

FIA maakt persconferentieschema voor seizoensopener in Australië bekend

  • 52 minuten geleden
Noodplan ingezet om personeel F1-teams naar Australië te krijgen na escalatie in Midden-Oosten
Vluchten naar Melbourne

Noodplan ingezet om personeel F1-teams naar Australië te krijgen na escalatie in Midden-Oosten

  • 1 uur geleden
Fans bestormen F1-coureurs bij aankomst in Melbourne, Leclerc zet het op een rennen
F1-fans

Fans bestormen F1-coureurs bij aankomst in Melbourne, Leclerc zet het op een rennen

  • 2 uur geleden
Piastri tempert verwachtingen in Australië:
GP Australië

Piastri tempert verwachtingen in Australië: "We zijn geen favoriet om te winnen"

  • 3 uur geleden
'Mercedes krijgt akkoord voor gebruik Petronas-brandstof in 2026'
Petronas

'Mercedes krijgt akkoord voor gebruik Petronas-brandstof in 2026'

  • Vandaag 12:04
Verstappen stroopt mouwen op in Australië:
GP Australië

Verstappen stroopt mouwen op in Australië: "Nu komt de echte test"

  • Vandaag 10:41
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
75.000+ views

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

  • 28 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Bottas over privéjet van Verstappen:
75.000+ views

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

  • 26 februari
 'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
50.000+ views

'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'

  • 2 maart
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x