Lando Norris begint in 2026 aan de verdediging van zijn titel in de Formule 1. De McLaren-coureur gaat bij de Daily Mail in op zijn concurrentie en stelt dat George Russell daar zeker bij hoort. Ook spreekt hij zich uit over de soms wat ‘sneaky’ manieren van de Mercedes-coureur.

Max Verstappen en Russell zijn al langer geen beste vrienden. Zo was de Nederlander in 2024 duidelijk toen de FIA zijn poleposition afnam. Verstappen was naar eigen zeggen al het respect voor Russell verloren. Ook vanuit de kant van de Engelsman komen zo nu en dan venijnige opmerkingen. Zo stelde Russell dat de Verstappens bij Red Bull Racing vrij manipulatief kunnen zijn.

Maniertjes Russell

Norris legt bij het medium uit dat Russell precies weet wat hij doet. Dat daar soms wat maniertjes bij komen kijken, is volgens Norris ingecalculeerd. "George weet altijd wat hij doet. Hij probeert over te komen als de good guy, maar hij zal doen wat nodig is, soms op een wat sneaky manier", zo opent Norris. Tegelijkertijd prijst hij ook de sportman: "Maar ik heb veel waardering voor hem. Hij is een heel, heel goede coureur. Hij speelt het spel wanneer hij het moet spelen. Hij is slim. Soms probeert hij over te komen alsof hij dat niet is."

Norris: 'George hoort in rijtje van Max en Lewis'

Daarnaast zet Norris Russell in het rijtje met Verstappen en ook Lewis Hamilton: "Ik weet niet wie de sluwste coureur is. George is gewoon een slimme rijder. George, Max en Lewis ook. De één is een zevenvoudig wereldkampioen, de ander is Max, en George hoort qua intelligentie zeker in dat rijtje thuis. Hij staat altijd ‘aan’, en dat is een kracht. Er is altijd een reden om je auto hier of daar te plaatsen of om dit of dat te doen. Het zijn geen onhandige coureurs. Ze zijn juist op die manier heel slim."

