Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam
Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-analist Remy Ramjiawan.
Gerelateerd
Australië Grand Prix van Australië Melbourne GPFans Raceteam F1 Grand Prix van Australië Formule 1 Grand Prix van Australië
Net binnen
GPFans Raceteam
Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam
- 21 minuten geleden
Ferrari
Vasseur over kansen Ferrari: "Ik ben te oud om hoge verwachtingen te hebben"
- 1 uur geleden
Offgrid
Prachtige beelden: Leclerc en Saint Mleux zijn in het huwelijksbootje gestapt
- 1 uur geleden
Max Verstappen
Verstappen kent door oorlog Iran logistiek dilemma: hoe vliegt hij naar Melbourne?
- 2 uur geleden
VIDEO
VIDEO | Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen'
- 3 uur geleden
GP van Bahrein
Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor Bahrein
- 3 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
75.000+ views
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
75.000+ views
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
75.000+ views
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari
50.000+ views
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
40.000+ views
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari