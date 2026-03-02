close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Melbourne, generic, 2026

Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam

Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam

Remy Ramjiawan
Melbourne, generic, 2026

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-analist Remy Ramjiawan.

Gerelateerd

Australië Grand Prix van Australië Melbourne GPFans Raceteam F1 Grand Prix van Australië Formule 1 Grand Prix van Australië

Net binnen

Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen' l GPFans Raceteam

  • 21 minuten geleden
Vasseur over kansen Ferrari:
Ferrari

Vasseur over kansen Ferrari: "Ik ben te oud om hoge verwachtingen te hebben"

  • 1 uur geleden
Prachtige beelden: Leclerc en Saint Mleux zijn in het huwelijksbootje gestapt
Offgrid

Prachtige beelden: Leclerc en Saint Mleux zijn in het huwelijksbootje gestapt

  • 1 uur geleden
Verstappen kent door oorlog Iran logistiek dilemma: hoe vliegt hij naar Melbourne?
Max Verstappen

Verstappen kent door oorlog Iran logistiek dilemma: hoe vliegt hij naar Melbourne?

  • 2 uur geleden
VIDEO | Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen'
VIDEO

VIDEO | Formule 1 bezorgd na escalatie: 'Niemand wil naar Australië afreizen'

  • 3 uur geleden
Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor Bahrein
GP van Bahrein

Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor Bahrein

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
75.000+ views

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

  • 28 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Bottas over privéjet van Verstappen:
75.000+ views

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

  • 26 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x