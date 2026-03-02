De huis-dj van de Formule 1, DJ Admin, zal niet afreizen naar de eerste drie Grands Prix van het seizoen. Rick Jansen, zoals de dj echt heet, geeft op Instagram aan dat de huidige situatie in het Midden-Oosten hem geen andere keuze liet.

De dj is normaal gesproken aanwezig bij de Grands Prix om de fans te trakteren op een muzikale show, maar in Melbourne, Shanghai en Suzuka zal de koningsklasse het moeten doen zonder de Nederlander. Zo wijst hij op zijn agenda buiten de Formule 1 om, waarin hij ook als docent werkt. De vluchten die hij normaal neemt gaan allemaal via Doha en hoewel er ook andere maatschappijen zijn die de vluchten uitvoeren, zijn dat volgens hem onwerkbare tijden.

Artikel gaat verder onder video

'Annuleren voelt als enige juiste beslissing'

“Een ontzettend moeilijke knoop om door te hakken. Deze maand sla ik de eerste drie races over. Niet omdat het onmogelijk zou zijn, met wat omwegen was ik er vast gekomen, maar omdat het op dit moment simpelweg niet goed voelt”, zo opent Jansen. “Met alles wat er in de wereld speelt, voel ik me er niet veilig en prettig bij om ver van huis te zijn. Dat is een bittere pil, maar het voelt als de enige juiste beslissing”, zo gaat hij verder.

Daarnaast wijst hij op zijn werkzaamheden als docent, die simpelweg nu even niet te combineren zijn met zijn activiteiten in de Formule 1. “Daarnaast werk ik met heel mijn hart als docent en dat wil ik dolgraag blijven doen. Ik kan het me niet veroorloven om ergens voor onbepaalde tijd vast te komen zitten (…) Met pijn in mijn hart neem ik deze beslissing. En laat ik duidelijk zijn: mijn teleurstelling valt in het niet bij het leed van de mensen die ter plekke getroffen zijn, mijn gedachten zijn bij hen”, aldus Jansen.

Gerelateerd