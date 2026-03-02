VIDEO | F1 komt met wijziging in kwalificatie en schrapt regel | GPFans News
De FIA heeft een kleine week voordat het seizoen van start gaat nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo komt er een wijziging in Q3 van de kwalificatie en heeft het orgaan zich gebogen over de controversiële ingreep voor de Grand Prix van Monaco, waarbij de teams een verplichte tweestopper moesten hanteren.
