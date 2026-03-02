close global

Max Verstappen met Pirelli band

VIDEO | F1 komt met wijziging in kwalificatie en schrapt regel | GPFans News

VIDEO | F1 komt met wijziging in kwalificatie en schrapt regel | GPFans News

Remy Ramjiawan

De FIA heeft een kleine week voordat het seizoen van start gaat nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo komt er een wijziging in Q3 van de kwalificatie en heeft het orgaan zich gebogen over de controversiële ingreep voor de Grand Prix van Monaco, waarbij de teams een verplichte tweestopper moesten hanteren.

