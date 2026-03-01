Daar waar de Formule 1 pas in april naar Bahrein afreist, staat voor het FIA World Endurance Championship eind maart de proloog in Qatar op het programma. De FIA heeft de onrust in het Midden-Oosten ook opgemerkt en komt met een officiële reactie aangaande het raceprogramma.

Zaterdag werd duidelijk dat de Verenigde Staten en Israël het vuur hebben geopend op Iran, dat daarop heeft gereageerd met eigen aanvallen. Daarbij zouden ook doelwitten in Saoedi-Arabië zijn getroffen. De bandentest van Pirelli, waarbij de Formule 1-teams McLaren en Mercedes dit weekend in actie zouden komen, is dan ook afgelast. De test zou plaatsvinden op het Bahrain International Circuit, maar gezien de onrust in het land zijn de testdagen geannuleerd.

Statement FIA World Endurance Championship

Het FIA World Endurance Championship heeft via een statement op Instagram laten weten dat het momenteel de situatie in het Midden-Oosten nauwlettend in de gaten houdt in aanloop naar de 1812 km van Qatar. Daarbij benadrukt de organisatie dat een grondig beoordelingsproces wordt gehanteerd om te bepalen of die races over een paar weken überhaupt doorgaan. “De veiligheid en beveiliging van onze deelnemers, medewerkers en fans blijft onze absolute prioriteit. Daarom staat het FIA WEC-management in voortdurend en direct contact met de relevante autoriteiten in Qatar. FIA WEC houdt regelmatig overleg met de Qatarese autoriteiten over de komende Prologue- en Qatar 1812 km-evenementen, gepland op respectievelijk 22–23 maart en 26–28 maart”, aldus de organisatie.

