Max Verstappen denkt niet dat hij en Red Bull Racing voor de overwinning kunnen gaan dit jaar. De Limburger maakt duidelijk dat het überhaupt nooit de verwachting was. Toch is hij trots op wat Red Bull Ford, de eigen motor die de energiedrankfabrikant in samenwerking met Ford heeft ontwikkeld, tot dusver heeft bereikt.

We zijn nog maar een weekje verwijderd van de seizoensopener, de F1 Grand Prix van Australië. De wintertests hebben we achter de rug en Red Bull deed het daar al met al niet slecht. Mercedes, Ferrari en regerend wereldkampioen McLaren legden wel wat meer kilometers af. Ook de snelste rondetijden op het Circuit de Barcelona-Catalunya en op het Bahrain International Circuit gingen naar de concurrentie. Ondanks dat de viervoudig wereldkampioen niet verwacht dit jaar een vijfde WK-titel te pakken, toch is hij positief over wat Red Bull Ford voor elkaar heeft gekregen.

Red Bull doet niet mee om de overwinning in 2026

"Ik vind het heel bijzonder, voor zo'n nieuwe motor en over het algemeen met zo veel nieuwe mensen, dat we het zo strak voor elkaar hebben", vertelde Verstappen bij Viaplay over het feit dat Red Bull met de Ford-krachtbron relatief weinig problemen had tijdens de wintertests. "Op dat gebied ben ik wel blij. Als je dan naar de performance kijkt, denk ik wel dat we nog een stap moeten maken om echt vooraan mee te doen. Ik denk dat we op dit moment niet voor de overwinning mee zullen doen. Je moet realistisch blijven, want dat was ook niet onze verwachting met het ingaan van deze reglementen met onze eigen motor."

Red Bull-rivalen dachten dat Ford-motor zou ontploffen

Tom Coronel merkt echter op dat de concurrentie van Red Bull toch vol lof is over de power unit waarmee Verstappen uitkomt. De Limburger reageerde: "Omdat ze dat ook niet hadden verwacht. Die dachten natuurlijk dat we aan zouden komen en dat de motor alleen maar zou ontploffen. Op dat gebied hebben we het wel super gedaan en hebben we het goed voor elkaar, en daar mogen we best trots op zijn. Het is moeilijk in te schatten waar we staan, maar hopelijk zit er een zondag tussen waarop het gaat lukken."

