Verstappen during Bahrain Testing

Vincent Bruins

Tim Coronel verwacht dat we in 2026 een titelstrijd krijgen om de vingers bij af te likken. Hoewel ook hij verwacht dat de Mercedes-teams de dienst uit gaan maken in het nieuwe seizoen, stelt hij toch dat Max Verstappen aan het einde van het jaar met zijn vijfde wereldtitel naar huis gaat.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Tim Coronel

