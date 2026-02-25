close global

Lewis Hamilton drives his car at the Sakhir race track in pre-season testing

VIDEO | Red Bull niet het snelste F1-team na test: 'Mercedes en Ferrari favoriet' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Lewis Hamilton drives his car at the Sakhir race track in pre-season testing

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en paddock-verslaggever Jan Bolscher. Vanzelfsprekend gaat het over de tweede en laatste testweek in Bahrein.

Luister hier de volledige podcast.

Mercedes Formule 1 Ferrari Formule 1-testdagen Bahrain International Circuit

