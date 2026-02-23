Red Bull niet het snelste F1-team na test: 'Mercedes en Ferrari favoriet' | GPFans Raceteam
Red Bull niet het snelste F1-team na test: 'Mercedes en Ferrari favoriet' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en paddock-verslaggever Jan Bolscher. Vanzelfsprekend gaat het over de tweede en laatste testweek in Bahrein.
