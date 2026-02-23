close global

Verstappen during Day 1 of Bahrain Test 1

Red Bull niet het snelste F1-team na test: 'Mercedes en Ferrari favoriet' | GPFans Raceteam

Red Bull niet het snelste F1-team na test: 'Mercedes en Ferrari favoriet' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Verstappen during Day 1 of Bahrain Test 1

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en paddock-verslaggever Jan Bolscher. Vanzelfsprekend gaat het over de tweede en laatste testweek in Bahrein.

Luister hier de volledige podcast.

Formule 1 Formule 1-testdagen Bahrain International Circuit GPFans Raceteam

F1-rivaal zag Red Bull de Ford-motor terugschroeven, nieuwe Viaplay-deal aangekondigd | GPFans Recap
GPFans Recap

F1-rivaal zag Red Bull de Ford-motor terugschroeven, nieuwe Viaplay-deal aangekondigd | GPFans Recap

  • 12 minuten geleden
Bahreinse royalty in auto van Verstappen: dit is met wie Max zijn AMG deelde bij de GT3-test
Verstappen Racing

Bahreinse royalty in auto van Verstappen: dit is met wie Max zijn AMG deelde bij de GT3-test

  • 1 uur geleden
Verstappen
Pensioen van Max

Verstappen "dicht bij einde" F1-carrière: "Wie kan het wat schelen of ik vier of tien WK-titels heb?"

  • 2 uur geleden
  • 3
 Red Bull niet het snelste F1-team na test: 'Mercedes en Ferrari favoriet' | GPFans Raceteam
Podcast

Red Bull niet het snelste F1-team na test: 'Mercedes en Ferrari favoriet' | GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de eerste seizoenshelft van 2026
Windtunnel

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de eerste seizoenshelft van 2026

  • 3 uur geleden
  • 3
 Voormalig F2-kampioen en Sauber-coureur tekent bij Mercedes voor ontwikkelingsprogramma
Théo Pourchaire

Voormalig F2-kampioen en Sauber-coureur tekent bij Mercedes voor ontwikkelingsprogramma

  • 3 uur geleden
