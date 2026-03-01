Isack Hadjar mag het dit seizoen laten zien bij Red Bull Racing als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Het stoeltje naast de viervoudig wereldkampioen wordt al jarenlang gezien als één van de lastigste plekken op de Formule 1-grid, maar Hadjar begint vol goede moed aan zijn nieuwe avontuur bij de hoofdmacht. Sergio Pérez ging hem voor en heeft er vertrouwen in dat de jonge Fransman de uitdaging aan kan.

Het is geen geheim dat Verstappen de absolute kopman is binnen de Oostenrijkse renstal. Alles bij het team lijkt om de Nederlander te draaien, waardoor zijn teamgenoot vaak volledig in dienst van hem moet rijden. In de afgelopen jaren is gebleken dat het geen makkelijke opgave is om Verstappen de nodige rugdekking te geven. Vorig jaar gingen het dan ook mis voor Liam Lawson en Yuki Tsunoda, die er niet in slaagden om, in de ogen van de Red Bull-top, goed genoeg te presteren naast de Limburger.

Artikel gaat verder onder video

De druk van het tweede stoeltje

Lawson en Tsunoda waren zeker niet de eerste coureurs die het onderspit dolven naast Verstappen. Eerder kwamen ook Pierre Gasly en Alexander Albon erachter dat de druk enorm groot is bij het topteam. Ook Sergio Pérez ondervond dat aan den lijve. De Mexicaan hield het uiteindelijk vier seizoenen vol, maar werd eind 2024 toch bedankt voor zijn bewezen diensten. Na een sabbatical van een jaar keert Pérez dit seizoen terug op de grid bij Cadillac, maar hij volgt de verrichtingen bij zijn oude werkgever nog altijd op de voet.

Gunstig moment voor Hadjar

Tijdens de testweek in Bahrein werd Pérez gevraagd naar de kansen van de nieuwe Red Bull-coureur. De ervaren Mexicaan ziet vooral voordelen in de huidige timing van de promotie van Hadjar. "Het is heel erg fijn om bij Red Bull te komen wanneer er zo'n grote regelwijziging plaatsvindt in de Formule 1. Isack is een zeer getalenteerde coureur, dat heeft hij ook laten zien", klinkt het. Volgens Pérez kan de grote technische 'reset' van dit jaar Hadjar helpen om sneller op snelheid te komen.

Kansen op succes

Ondanks de zware taak die Hadjar wacht, hoopt Pérez dat het avontuur voor de jonge coureur positief uitpakt. De Mexicaan benadrukt dat rust bewaren de sleutel tot succes zal zijn in de schaduw van Verstappen. "Ik ben er zeker van dat hij, zolang hij het hele seizoen rustig blijft, een succesvolle loopbaan in de Formule 1 tegemoet gaat. En met Max als teamgenoot in de Formule 1, is het een geweldig team. Het is op dit moment in zijn loopbaan echt een geweldige plek voor hem. Ik denk dat het een geweldige kans is", aldus Pérez.