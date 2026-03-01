Johnny Herbert is van mening dat Isack Hadjar flink aan de bak moet om zich staande te houden naast Max Verstappen. Volgens de voormalig Formule 1-coureur en steward moet de jonge Fransman, die dit jaar zijn debuut maakt bij de hoofdmacht van Red Bull Racing, mentaal een flinke stap zetten om niet ondergesneeuwd te raken. Herbert stelt dat Verstappen niet alleen op de baan een geduchte tegenstander is, maar ook daarbuiten een uiterst dominante factor vormt.

De promotie van Hadjar naar het team uit Milton Keynes volgt na een sterk debuutseizoen bij Racing Bulls. Hoewel hij vorig jaar indruk maakte met onder meer een podiumplaats in Zandvoort, wacht hem nu de zwaarste taak in de koningsklasse: het rijden naast de man die door velen als de maatstaf van de grid wordt beschouwd. Tijdens de onlangs afgeronde wintertests in Bahrein liet Red Bull al een solide indruk achter, maar de echte vuurdoop voor de nieuwe teamgenoten volgt pas tijdens de seizoensopener in Australië.

Hadjar moet harder worden

Herbert benadrukt dat Hadjar een bepaalde eigenschap moet transformeren om te kunnen overleven in de veeleisende omgeving van het topteam. "Hadjar heeft een hele zachte kant, maar dat moet harder worden. Dat is waarschijnlijk waar hij het hardst aan moet gaan werken", zo vertelt de Brit. Volgens de analist is het talent van de coureur onmiskenbaar, maar is de overstap naar het hoofdteam van een heel andere orde dan wat hij tot nu toe in zijn carrière heeft meegemaakt.

De kracht van Verstappen

De uitdaging voor Hadjar zit hem volgens Herbert niet alleen in de pure snelheid op het asfalt. De aanwezigheid van Verstappen is in elk facet van het raceweekend voelbaar, ook buiten de cockpit. "Max Verstappen is zo sterk als een beer. En iedere keer dat je samen in een ruimte zit, samen iets voor een sponsor doet tijdens een raceweekend, zal hij zo sterk als een beer zijn", legt Herbert uit. De analist ziet in de Nederlander een coureur die zijn omgeving volledig naar zijn hand weet te zetten.

Focus verleggen

Een cruciaal onderdeel van de strijd binnen Red Bull zal de manier zijn waarop de coureurs met de aandacht omgaan. Herbert adviseert Hadjar om te proberen de focus die Verstappen van nature opeist, naar zichzelf toe te trekken. "Max kan heel goed de focus op hem leggen. Die focus moet je proberen weg te halen", aldus de voormalig steward. Hij vraagt zich echter openlijk af of de jonge Fransman daar al toe in staat is: "Kan Hadjar dat? Ja, maar we hebben het wel over een van de beste, misschien wel de beste ooit in de Formule 1."

Ongekende druk

Hoewel Hadjar vorig jaar in de middenmoot liet zien over de nodige potentie te beschikken, is de druk bij Red Bull Racing van een totaal ander niveau. Herbert waarschuwt dat talent alleen niet genoeg is wanneer de schijnwerpers vol op de garage gericht staan en de resultaten direct worden vergeleken met die van een wereldkampioen. "Het wordt een enorme uitdaging voor hem. Hij heeft het talent, maar we hebben hem nog niet onder deze intense druk gezien.