close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen and Isack Hadjar walking into the Bahrain paddock during pre season testing

Herbert: 'Hadjar moet harde kant tonen naast Verstappen bij Red Bull'

Herbert: 'Hadjar moet harde kant tonen naast Verstappen bij Red Bull'

Jan Bolscher
Max Verstappen and Isack Hadjar walking into the Bahrain paddock during pre season testing

Johnny Herbert is van mening dat Isack Hadjar flink aan de bak moet om zich staande te houden naast Max Verstappen. Volgens de voormalig Formule 1-coureur en steward moet de jonge Fransman, die dit jaar zijn debuut maakt bij de hoofdmacht van Red Bull Racing, mentaal een flinke stap zetten om niet ondergesneeuwd te raken. Herbert stelt dat Verstappen niet alleen op de baan een geduchte tegenstander is, maar ook daarbuiten een uiterst dominante factor vormt.

De promotie van Hadjar naar het team uit Milton Keynes volgt na een sterk debuutseizoen bij Racing Bulls. Hoewel hij vorig jaar indruk maakte met onder meer een podiumplaats in Zandvoort, wacht hem nu de zwaarste taak in de koningsklasse: het rijden naast de man die door velen als de maatstaf van de grid wordt beschouwd. Tijdens de onlangs afgeronde wintertests in Bahrein liet Red Bull al een solide indruk achter, maar de echte vuurdoop voor de nieuwe teamgenoten volgt pas tijdens de seizoensopener in Australië.

Hadjar moet harder worden

Herbert benadrukt dat Hadjar een bepaalde eigenschap moet transformeren om te kunnen overleven in de veeleisende omgeving van het topteam. "Hadjar heeft een hele zachte kant, maar dat moet harder worden. Dat is waarschijnlijk waar hij het hardst aan moet gaan werken", zo vertelt de Brit. Volgens de analist is het talent van de coureur onmiskenbaar, maar is de overstap naar het hoofdteam van een heel andere orde dan wat hij tot nu toe in zijn carrière heeft meegemaakt.

De kracht van Verstappen

De uitdaging voor Hadjar zit hem volgens Herbert niet alleen in de pure snelheid op het asfalt. De aanwezigheid van Verstappen is in elk facet van het raceweekend voelbaar, ook buiten de cockpit. "Max Verstappen is zo sterk als een beer. En iedere keer dat je samen in een ruimte zit, samen iets voor een sponsor doet tijdens een raceweekend, zal hij zo sterk als een beer zijn", legt Herbert uit. De analist ziet in de Nederlander een coureur die zijn omgeving volledig naar zijn hand weet te zetten.

Focus verleggen

Een cruciaal onderdeel van de strijd binnen Red Bull zal de manier zijn waarop de coureurs met de aandacht omgaan. Herbert adviseert Hadjar om te proberen de focus die Verstappen van nature opeist, naar zichzelf toe te trekken. "Max kan heel goed de focus op hem leggen. Die focus moet je proberen weg te halen", aldus de voormalig steward. Hij vraagt zich echter openlijk af of de jonge Fransman daar al toe in staat is: "Kan Hadjar dat? Ja, maar we hebben het wel over een van de beste, misschien wel de beste ooit in de Formule 1."

Ongekende druk

Hoewel Hadjar vorig jaar in de middenmoot liet zien over de nodige potentie te beschikken, is de druk bij Red Bull Racing van een totaal ander niveau. Herbert waarschuwt dat talent alleen niet genoeg is wanneer de schijnwerpers vol op de garage gericht staan en de resultaten direct worden vergeleken met die van een wereldkampioen. "Het wordt een enorme uitdaging voor hem. Hij heeft het talent, maar we hebben hem nog niet onder deze intense druk gezien. 

Denk jij dat Isack Hadjar zich staande kan houden naast Max Verstappen bij Red Bull?

15 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing
Pérez over opvolger in stoeltje naast Verstappen:
ISACK HADJAR

Pérez over opvolger in stoeltje naast Verstappen: "Geweldige kans voor hem"

  • Vandaag 16:04
Hamilton komt met krachtige boodschap:
LEWIS HAMILTON

Hamilton komt met krachtige boodschap: "Ik was vergeten wie ik was"

  • Vandaag 14:02
  • 7

Net binnen

Het grote elektrische probleem waar Verstappen al voor waarschuwde | GPFans Special
GPFans Special

Het grote elektrische probleem waar Verstappen al voor waarschuwde | GPFans Special

  • 56 minuten geleden
Herbert: 'Hadjar moet harde kant tonen naast Verstappen bij Red Bull'
MAX VERSTAPPEN

Herbert: 'Hadjar moet harde kant tonen naast Verstappen bij Red Bull'

  • 1 uur geleden
  • 1
 Bearman zag roterende vleugel van Ferrari en dacht dat het kapot was
Ferrari

Bearman zag roterende vleugel van Ferrari en dacht dat het kapot was

  • 2 uur geleden
'Data bevestigt Red Bull-bewering tijdens testdagen in Bahrein'
Red Bull Racing

'Data bevestigt Red Bull-bewering tijdens testdagen in Bahrein'

  • 3 uur geleden
  • 5
 Pérez over opvolger in stoeltje naast Verstappen:
ISACK HADJAR

Pérez over opvolger in stoeltje naast Verstappen: "Geweldige kans voor hem"

  • Vandaag 16:04
Dit is de complete F1-kalender van het 2026-seizoen
2026-kalender

Dit is de complete F1-kalender van het 2026-seizoen

  • Vandaag 14:58
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Bottas over privéjet van Verstappen:
50.000+ views

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

  • 26 februari
 FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
50.000+ views

FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco

  • Gisteren 12:46
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x