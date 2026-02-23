close global

George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Herbert ziet in Russell kanshebber op wereldkampioenschap vanwege consistentie

Herbert ziet in Russell kanshebber op wereldkampioenschap vanwege consistentie

Jan Bolscher
George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Johnny Herbert ziet in George Russell een serieuze kanshebber voor het wereldkampioenschap Formule 1, omdat de Brit volgens de analist een stuk consistenter is dan teammaat Kimi Antonelli.

Nu de seizoensopener in Melbourne langzaam maar zeker dichterbij komt, wordt Mercedes voorzichtig naar voren geschoven als favoriet. De Zilverpijlen maakten een sterke indruk tijdens de testweken en lijken zowel qua betrouwbaarheid als performance de boel prima voor elkaar te hebben. Ferrari oogde echter ook sterk in het pre-seizoen, terwijl ook Red Bull Racing in staat lijkt om zich in de strijd in de kop van het veld te kunnen mengen. Hoe de kaarten precies geschud zijn, blijft dus nog even afwachten.

Consistentie Russell

Johnny Herbert zou er in ieder geval niet raar van opkijken als George Russell dit jaar het wereldkampioenschap Formule 1 wint: "George Russell heeft alles in huis om een team naar het wereldkampioenschap te leiden. Sinds zijn debuut in de Formule 1 heeft hij zich ontzettend goed ontwikkeld", klinkt het bij Snabbare. "Toen ik hem in de Formule 2 voor het eerst zag, was dat verschil er al. Die bepaalde uitstraling die George heeft. Lando was heel anders, een bruisend type. Maar Lando is nu een vergelijkbaar type geworden. Hij is niet meer zo lacherig, hij is serieuzer."

Kanshebber op het wereldkampioenschap

De voormalig FIA-steward vervolgt: "George heeft de consistentie om gedurende een seizoen het meest uit de auto te halen. Dat hebben alle wereldkampioenen gehad, die we voorbij hebben zien komen. Dat is waar Kimi Antonelli aan moet werken. Vorig jaar liet hij een briljante snelheid zien en was hij vaak sneller dan George, maar hij was niet consistent. Dat element moet hij zien te overwinnen."

Kanshebber op het wereldkampioenschap

De voormalig FIA-steward vervolgt: "George heeft de consistentie om gedurende een seizoen het meest uit de auto te halen. Dat hebben alle wereldkampioenen gehad, die we voorbij hebben zien komen. Dat is waar Kimi Antonelli aan moet werken. Vorig jaar liet hij een briljante snelheid zien en was hij vaak sneller dan George, maar hij was niet consistent. Dat element moet hij zien te overwinnen."

