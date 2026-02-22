Hoewel de Formule 1 er alles aan doet om inhaalpogingen te bevorderen, legt Charles Leclerc tegenover onder andere ESPN uit dat inhalen met de nieuwe wagens toch erg lastig zal worden.

Nog los van alle innovaties die het seizoen 2026 met zich meebrengt, is het doel van Formula One Management om meer kijkers naar het spektakel te trekken. Een van de middelen die het bedrijf daarvoor aanwijst, zijn meer inhaalmanoeuvres. Vuile lucht speelde in 2025 namelijk een beperkende rol en de hoop is dat dit in 2026 minder een probleem zal zijn.

Leclerc vreest voor gebrek aan inhaalacties

Leclerc geeft echter aan dat hij tijdens de testdagen diverse pogingen heeft gedaan om iemand in te halen, maar dat dit bijzonder lastig bleek. "Op dit moment vind ik het extreem lastig om een inhaalactie uit te voeren," aldus de Monegask, die daarmee zijn zorgen uitte. Tijdens de testweek waren er meerdere keren ‘duels’ te zien, maar het gebrek aan inhaalmogelijkheden was nog niet eerder zo expliciet benoemd.

Lando Norris was op de persconferentie overigens verrast door de opmerking van Leclerc. De Brit hintte erop dat Leclerc mogelijk niet helemaal eerlijk was in zijn analyse.

