Aston Martin is sinds dit jaar een fabrieksteam van Honda, maar de voorbereidingen op het 2026-seizoen van de Formule 1 verlopen tot dusver allesbehalve soepel. Ze misten de helft van de shakedown in Barcelona en ook in Bahrein worden er door constante betrouwbaarheidsproblemen relatief weinig kilometers gemaakt. Het lijkt een herhaling op het debacle tussen McLaren en Honda, zo wordt bij GPFans Raceteam besproken

De formatie onder leiding van eigenaar Lawrence Stroll en ontwerper en teambaas Adrian Newey nam een enorme stap door afscheid te nemen van Mercedes en de handen ineen te slaan met Honda. De start van Honda in het hybridetijdperk van de koningsklasse begon dramatisch. De samenwerking met McLaren liep uit op de ene uitvalbeurt na de andere. Toen Honda eenmaal de overstap maakte naar Red Bull, begon er succes geboekt te worden. Max Verstappen won uiteindelijk zelfs zijn vier WK-titels met de Honda-krachtbron. Maar Honda lijkt bij de nieuwe technische reglementen opnieuw de mist in te zijn gegaan, al zou het eerder aan Aston Martin liggen dan aan de motorafdeling zelf - hetzelfde verhaal als bij McLaren.

Dit is waar het fout is gegaan

"Tot dusver wel", antwoordde Vincent Bruins op de vraag van GPFans-presentator Sebastiaan Kissing of de Aston Martin een flop is. "Honda had als enige motorleverancier een eigen launch en één van de dingen die naar voren kwam, was dat de president zei dat ze de motor smal hadden gemaakt om de Aston Martin zo gestroomlijnd mogelijk te kunnen maken. Toen wist ik al: dit gaat fout. Dit is namelijk precies wat er bij McLaren gebeurde." De Japanners gingen in 2015 een samenwerking aan met McLaren, maar ze kwamen nooit in de buurt van het podium.

Aston Martin doet hetzelfde als McLaren

"Iedereen dacht toen dat de Honda-motor zo slecht was", vervolgde Bruins. "Het probleem was echter dat McLaren zei: 'Jongens, we willen de auto zo smal mogelijk maken, dan kunnen we hem ook zo gestroomlijnd mogelijk maken'. En het lukte Honda niet om die motor zo smal te maken voor de McLaren." Niet alleen miste de power unit vermogen, het was ook nog eens onbetrouwbaar. "Aston Martin heeft nu hetzelfde gedaan door te zeggen dat de power unit zo smal mogelijk moet worden, en ja, dan gaat het fout."

