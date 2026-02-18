Isack Hadjar moest in de middag in Bahrein tijd goedmaken, nadat hij in de ochtendsessie lang moest wachten voordat de RB22 gerepareerd was. De Fransman geeft tekst en uitleg over de nieuwe wagen van Red Bull Racing en stipt de progressie aan.

Het Oostenrijkse team heeft Hadjar ingepland voor woensdag. Donderdag is de dag waarin Max Verstappen de hele dag de RB22 voor zijn rekening neemt. Op vrijdag wisselen de twee elkaar af, waarbij Hadjar de ochtendsessie rijdt en Verstappen de testweek in Bahrein afsluit.

Artikel gaat verder onder video

Koelcircuitprobleem

Toch verliep de ochtendsessie voor Hadjar niet vlekkeloos. Zo stond hij een groot deel van de sessie in de pitbox. "We hadden een langzaam begin van de dag met weinig kilometers in de ochtend, nadat we drukverlies hadden in een van de koelcircuiten," legt de Red Bull-coureur in het persbericht uit. Toch kon Hadjar in de middag tijd goedmaken: "Net als vorige week hebben we in de middag het maximale uit het programma gehaald, dat echt goed gevuld was, en ik voel me nu al beter met de auto dan vorige week."

Genoeg te verbeteren

Het gevoel met de RB22 is momenteel goed, hoewel Hadjar benadrukt dat er nog genoeg verbeterd kan worden: "Voor mij heb ik, vergeleken met vorige week, een beter gevoel bij de balans van de auto, dus ik ben erg tevreden. Er is nog veel te verbeteren, maar ik ben enthousiast om aan de derde dag te beginnen, wetende dat Max morgen rijdt en dat er nog meer te leren valt dat we kunnen toepassen."

Gerelateerd